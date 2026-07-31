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億光赴美狀告日亞化閃光燈產品專利侵權 請求損害賠償
LED封裝大廠億光（2393）31日公告，針對日亞化（Nichia Corporation及Nichia America Corporation）製造與銷售之閃光燈LED產品，疑涉侵害億光所擁有的美國發明專利第7,554,126號，已正式向美國密西根東區聯邦地方法院南部分院提起專利侵權訴訟，依法請求法院判令日亞化承擔損害賠償責任。
億光表示，公司發現日亞化涉案閃光燈LED產品疑涉侵權，為維護公司及全體股東權益，因而決定赴美提告。經公司初步評估，截至目前該案尚未對財務狀況及整體營運產生重大影響，後續影響將視訴訟進展及法院最終審理結果而定。
億光強調，公司一向重視智慧財產權保護，並持續投入研發以維持競爭優勢，未來亦將依法採取必要措施維護權益，並依相關法令揭露資訊以保障投資人權益。該案現由美國法院分案審理中。
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