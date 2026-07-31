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景碩加碼196億元擴產 同步辦理庫藏限制型新股減資、稽核主管交棒

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

ABF載板廠景碩（3189）31日除了公布第2季財報，董事會也一口氣通過新增專案資本支出、人事異動及限制型員工權利新股減資案。公司新增專案資本支出預算約196億元，主要用於擴充營運所需，顯示在AI與高階載板需求升溫下，景碩持續為後續成長預作產能準備。

景碩表示，新增投資將以自有資金或銀行融資支應，但196億元屬於專案預算額度，不代表全數會在今年投入；實際支出金額仍將依客戶需求、市場狀況、工程進度及付款條件彈性調整。

依公司先前法說會說法，景碩今年資本支出原估約80億元，其中約60億元用於ABF載板擴產，其餘約20億元為維持性支出。此次再核准196億元新增專案預算，後續將如何分年投入，以及可新增多少高階ABF載板產能，將成為市場關注焦點。

景碩董事會同時通過減資案，原因是部分獲配限制型員工權利新股的員工未達既得條件，公司將買回的5,400股辦理註銷，減資金額5.4萬元，減資後實收資本額為52.69億元，減資比率約為0%，減資基準日訂於8月3日。由於註銷股數及金額極小，對公司股本與財務結構影響有限。

人事方面，原稽核主管、稽核室資深處長許進仁因退休卸任，預計11月1日生效；新任稽核主管由陳贊仁接任，陳贊仁曾任和碩聯合科技稽核專案經理，新職自8月1日起生效。

景碩 減資 主管

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