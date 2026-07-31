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走過力積電千億負債重生 台灣半導體傳奇黃崇仁辭世享壽78歲

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台灣半導體傳奇人物黃崇仁辭世…走過力積電千億負債重生 人生就此謝幕

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
力積電董事長黃崇仁。聯合報系資料照
力積電董事長黃崇仁。聯合報系資料照

力積電今（31）日公告，董事長黃崇仁於31日下午因心肺衰竭，在自宅睡夢中安詳辭世，享壽78歲，由副董事長謝再居依法代理董事長職務。消息傳出後震撼台灣科技業，也為台灣半導體產業一個重要時代畫下句點。

黃崇仁1949年出生於台北，畢業於台灣大學物理學系，早年赴美深造，返台後曾任教於台大及台北醫學院，1987年創立力捷電腦（UMAX），成功打入全球掃描器及個人電腦市場，成為台灣資訊產業先驅之一。1994年，他再度創業成立力晶半導體，正式跨入DRAM產業，帶領台灣記憶體產業站上國際舞台。

2000年代是力晶最輝煌的時期，曾躋身全球DRAM重要供應商，並與日本爾必達（Elpida）合作成立瑞晶電子，一度成為台灣記憶體產業的重要支柱。然而，2008年金融海嘯、DRAM景氣崩跌，全球記憶體產業陷入長期低迷，力晶背負逾千億元龐大債務，最終於2012年下市，這也讓力晶成為台灣科技史上最受矚目的企業重整案例之一。

不過，黃崇仁並未因此退出產業。他帶領團隊歷經多年轉型，將力晶逐步轉型為晶圓代工公司，成立力積電。

力積電專攻成熟製程及特殊製程代工，並於2021年重新掛牌上市。近年更積極布局人工智慧（AI）晶片、矽中介層、先進封裝、氮化鎵等技術，希望帶領公司由傳統晶圓代工邁向AI Foundry，為企業找到第二成長曲線。

黃崇仁也因敢言風格聞名業界。他長期針對AI、記憶體景氣、美中科技戰及台灣半導體發展提出看法，是少數經常親自接受媒體專訪的半導體企業領袖。近年他多次預測AI將帶動記憶體及成熟製程需求大幅成長，並公開表示力積電已不再只是成熟製程晶圓代工廠，而是朝AI Foundry全面轉型。

然而，他的一生同樣伴隨不少爭議。力晶下市造成眾多股東蒙受損失，至今仍是不少投資人心中的痛；此外，他對產業景氣向來抱持高度樂觀看法，也因預測與實際營運表現偶有落差，網路甚至流傳「相信黃董，年底就懂」等迷因，引發市場熱議。另一方面，他過去亦曾捲入旺宏經營權之爭及力晶內線交易案調查，雖相關事件歷經司法程序處理，仍是外界討論其生涯時經常提及的爭議之一。

即使如此，多數半導體界人士仍肯定黃崇仁對台灣產業的貢獻。他不僅打造出台灣DRAM產業的重要版圖，也在產業低谷中完成企業轉型，讓力積電重新站上資本市場，並持續投入AI及先進封裝等新興領域。他敢於冒險、勇於轉型的企業家精神，也讓他成為台灣半導體發展史上最具代表性、同時也是最具爭議的人物之一。

力積電表示，公司未來將由副董事長謝再居依法代理董事長職務，產銷業務將依既定規劃持續推進，全體員工將延續黃崇仁開創台灣高科技產業的志業，持續推動公司發展。

力積電 黃崇仁 半導體

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