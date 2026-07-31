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走過力積電千億負債重生 台灣半導體傳奇黃崇仁辭世享壽78歲

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力晶、力積電重要經營人物 黃崇仁自宅睡夢中過世

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
力積電董事長黃崇仁7月中旬出席力積電法說會。記者曾學仁／攝影
力積電董事長黃崇仁7月中旬出席力積電法說會。記者曾學仁／攝影

力積電今（31）日傍晚公告董事長人事異動，董事長黃崇仁今天中午因心肺衰竭於自宅睡夢中安詳離世，董事長職務將由副董事長謝再居先生依法代理董事長職務。

黃崇仁一直是力晶、力積電的重要經營人物。最近兩個月露面，一次是今年5月COMPUTEX（台北國際電腦展）前，剛好在松山機場與輝達執行長黃仁勳巧遇，正巧被媒體捕捉下兩人的身影。另外一次是7月中旬的力積電法說會上，他也親自出席，對外說明力積電的未來布局方向，他也表達，力積電已開始投入矽光子相關研發，並強調力積電已不再是傳統成熟製程晶圓代工廠。

力積電表示，本公司產銷業務將依照既定規劃有序推進，全體員工也會一如既往全力以赴，賡續創辦人黃崇仁博士為台灣高科技產業開拓新局的志業。

力積電 黃崇仁 力積

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