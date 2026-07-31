慧榮將與聯發科於FMS 2026主題演講中 聚焦新一代AI-Ready車用平台

慧榮科技（SIMO-US）31日宣布，將與聯發科（2454）於FMS 2026主題演講中，聚焦新一代AI-Ready車用平台。此次主題演講將結合聯發科最新車載座艙平台與慧榮先進的車用儲存技術，說明高效能、高可靠性的儲存解決方案如何滿足新一代智慧汽車日益成長的資料處理需求。

本場演講將於8月4日下午兩點左右在美國舉行，由慧榮Edge SSD產品事業部協理副總黃士德、聯發科車用系統架構總監Waheed Ahmed，以及慧榮科技企業級產品行銷資深協理Shamil Sharief共同主講，分享智慧儲存技術如何支援新一代AI車用平台、代理式AI與AI基礎設施的發展，並探討智慧儲存架構在未來AI應用中的關鍵角色。

慧榮指出，隨著車用產業邁入實體AI時代，智慧車輛已成為最具代表性的邊緣AI應用之一，所產生與處理的資料量正以前所未有的速度成長。憑藉超過十年的車用市場深耕，公司已成為車用產業值得信賴的儲存技術合作夥伴，持續提供兼具高效能、低功耗、高安全性與高可靠性的儲存解決方案，滿足新一代AI定義汽車（AI-defined Vehicles）的需求。

慧榮正透過與全球領先汽車OEM、Tier 1供應商、SoC合作夥伴及NAND Flash大廠的緊密合作，公司儲存技術已廣泛應用於全球AI智慧座艙與車載運算平台。

慧榮科技邊緣SSD產品事業部協理副總黃士德表示，隨著AI工作負載日益趨向資料密集化，儲存架構已成為智慧系統效能的核心基礎，從AI定義汽車到AI工廠皆是如此。透過與聯發科的合作，將分享先進儲存架構如何提供智慧化資料管理、可預測的效能表現，以及新一代 AI 定義汽車所需的高可靠性。