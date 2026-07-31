羅夢凡接國輻中心主任 推動同步輻射技術跨域應用

中央大學物理系特聘教授羅夢凡接任國家同步輻射研究中心主任，他表示，將持續提升台灣光子源與台灣光源的運轉效能及實驗設施，打造世界級科研環境，並緊密結合科研夥伴，推動同步輻射技術跨域應用。

國輻中心今天舉行新任主任布達暨交接典禮，在國輻中心董事長蘇振綱監交下，新任主任羅夢凡正式接下印信。

國輻中心指出，蘇振綱對卸任主任徐嘉鴻過去4年來的貢獻表達深切謝意，也期許新任主任羅夢凡能帶領國輻中心持續發揮「台灣之光」的科研影響力，在全球頂尖同步光源領域中再創高峰。

羅夢凡表示，未來在國科會支持與督導下，將以「學術卓越、社會責任、人才培育」為核心任務，持續提升台灣光子源與台灣光源的運轉效能及實驗設施，打造世界級科研環境。

他指出，緊密結合科研夥伴，推動同步輻射跨域應用，回應社會需求，支持半導體、淨零、量子科技及精準醫療等國家關鍵科技發展，並深化國際合作交流，提升台灣科研影響力。此外，也將持續培育新世代科研與技術人才，以永續治理的基本價值，優化管理機制，營造多元、包容且具創新活力的研究環境。

國輻中心介紹，羅夢凡於國立台灣大學與英國劍橋大學取得物理學學士及博士，專精於表面科學、薄膜物理、奈米結構及催化反應等研究領域，長期利用同步輻射光源進行前瞻研究。2002年起任教於國立中央大學物理學系，並曾任研究發展處研發長、高教深耕計畫辦公室執行長等。

此外，羅夢凡曾任國科會自然科學及永續研究發展處處長，推動基礎科學研究、跨領域合作及國際科技交流，也曾擔任國輻中心董事、台灣物理學會理事長、亞太物理協會理事等，致力於國內外物理科學的推廣與合作。

國輻中心指出，4年來在徐嘉鴻帶領下，持續精進光源設施，台灣光子源運轉效率與穩定度皆創下歷史新高，多座核心光束線實驗站相繼建置完成並啟用，大幅拓展同步輻射研究量能與應用領域。同時，積極整合中心資源，強化國內產研合作，推動國際同步輻射設施的研發合作，奠定台灣同步輻射的全球競爭力。

國輻中心表示，未來在羅夢凡帶領下，承接既有紮實基礎，推進同步輻射技術創新與跨域應用，並攜手國內外科研夥伴，致力為關鍵技術突破與基礎科學探索貢獻力量。