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台灣大：龜山區AIDC租金提升至89.83億元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）攜手Vantage（美商威德新）園區打造桃園龜山AIDC，今日公告，因部分樓層提前承租，更新使用權資產金額，逾10年租金從原本的近88億元，提升到89.83億元，台灣大總經理林之晨曾指出，龜山AIDC幾乎是一開張就滿租，2026年開張第一年就會賺錢。

台灣大今日公告，桃園市龜山區IDC資料中心租期為2025年7月1日至2035年9月30日，因部分樓層提前承租，更新使用權資產金額為89.83億元。

台灣大表示，為發展長期IDC業務銷售布局，以強化本公司於資料中心服務市場之布局與競爭力，擬與美商威德新簽訂桃園龜山IDC資料中心長期租賃合約，確保未來營運資源之穩定供應，並配合公司整體策略規劃，逐步擴大高效能雲端及數據服務版圖，支撐長期成長需求及客戶業務拓展。

台灣大新的AIDC機房最大負載容量為25MW（Megawatt）電力，其中資訊設備負載容量（IT Load）為16MW、單櫃散熱可達135KW，台灣大負責依照客戶需求，打造最新液冷散熱技術，最佳化PUE，要成為驅動亞太區域 AI 基礎設施的核心引擎。

租金 IDC 台灣大

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