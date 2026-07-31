台灣大：龜山區AIDC租金提升至89.83億元

生成式AI與高效能運算快速發展，將資料中心的競爭焦點，從單純追求運算效能，推向更根本的電力問題。當單一機架需要承載更高功率，系統業者面臨的不只是供電量增加，還包括轉換損耗、散熱、空間、可靠度與建置成本同步上升。AI資料中心的下一場競賽，將取決於能否以更少的能源損耗與更高的功率密度，穩定地把電力送達每一顆運算處理器。因此，800V直流配電架構逐漸成為下一代AI資料中心的重要發展方向。

2026-07-31 14:32