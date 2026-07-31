大眾控攜手AME、JTC 啟動JS-SEZ新馬雙核心策略

大眾控（3701）31日於新加坡舉行的ASEAN Conference 2026正式完成兩項策略合作。旗下先進製造子公司PRO3C與馬來西亞上市公司整合工業空間解決方案商AME Elite Consortium Berhad（以下簡稱「AME」）簽署合作備忘錄（MoU）；同時，大眾控亦與新加坡工業總體規劃及基礎建設發展機構 JTC Corporation（以下簡稱「JTC」）簽署另一份合作備忘錄。

兩項合作共同確立大眾控的「柔佛－新加坡經濟特區新馬雙核心策略」（JS-SEZ Twinning Strategy），結合馬來西亞柔佛的先進製造能力，以及新加坡在區域創新、策略採購、供應鏈管理與國際客戶服務方面的優勢，建立更具韌性與整合效率的跨境營運架構。

大眾控簡民智董事長表示，全球競爭力已不再取決於單一工廠的規模，而在於企業能否有效串聯跨境製造能力、供應鏈、創新資源與全球客戶。此次與 AME、JTC 的合作，以及 UOB 在區域金融與商務連結方面的支持，代表大眾控全球發展進入新的階段。

此次布局不僅是傳統海外製造據點的擴張，更代表大眾控正穩妥建構橫跨柔佛與新加坡的跨境營運模式。透過柔佛－新加坡經濟特區（JS-SEZ）所帶來的區域發展契機，集團將進一步整合先進製造、策略採購、供應鏈管理、創新研發與客戶協作等核心功能，強化服務東協及全球市場的能力。

在馬來西亞，PRO3C 將持續擴充柔佛製造基地的產能與技術能力，強化光通訊、AI資料中心、半導體及其他先進電子產品的製造與供應鏈服務能力。AME 則將憑藉其在工業園區開發、客製化工業設施及工程解決方案等方面的專業能力，支持 PRO3C 未來製造規模的擴展及馬來西亞產業生態系的長期發展。

在新加坡，大眾控規劃設立「區域創新暨供應鏈中心」，作為集團推動創新、策略採購、供應鏈管理、區域資源協調及國際客戶服務的重要平台。透過與 JTC 的合作，大眾控將深化柔佛與新加坡之間的跨境整合，並提升服務東協及全球客戶的速度與效率。

依照集團發展規劃，PRO3C 位於馬來西亞柔佛新山 i-Park @ Senai Airport City 的新製造基地已於2025年底開始量產，目前正持續提升營運規模。