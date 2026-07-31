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閎康出售上海子公司80%股權 加速全球布局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
閎康董事長謝詠芬今日赴交易所說明出售上海子公司80%股權原委。圖／閎康提供
閎康董事長謝詠芬今日赴交易所說明出售上海子公司80%股權原委。圖／閎康提供

材料分析檢測大廠閎康科技今日下午赴交易所發布重訊表示，該公司今日舉行董事會，通過處分間接投資的大陸公司閎康技術檢測（上海）有限公司（下稱「閎康上海」）80%股權案，出售予由廈門市產業投資有限公司、廈門市創業投資有限公司、深圳昆博財務管理諮詢有限公司、蘇州工業園區元禾梧棲股權投資合夥企業 (有限合夥)、廈門昆閎投資合夥企業（有限合夥）等組成的投資團體-上海閎加企業管理諮詢合夥企業（有限合夥）以及Red Peak Limited。

閎康董事長謝詠芬表示，本案所對應的閎康上海全數股權價值約為人民幣19億元。交易價金將以現金方式支付。交易完成後，投資集團將持有閎康上海80%股權，閎康科技則保留20%股權。本案交割將待股東會同意及取得相關主管機關核准後辦理，預計於2026年底前完成所有程序並進行交割。

謝詠芬表示，閎康上海多年來深耕中國半導體分析檢測市場，為半導體產業鏈提供從原料到成品的檢測分析解決方案，服務涵蓋可靠度驗證（RA）、失效分析（FA）、材料分析（MA）、表面分析（SA）及化學分析（CA）等。公司於上海、蘇州、廈門及深圳等地皆設有實驗室及服務據點。

閎康進一步強調，近年來受惠於人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、先進製程及先進封裝等趨勢，高階晶片設計與製造複雜度持續提升，也進一步帶動市場對高階檢測服務的需求。特別是在AI晶片開發過程中，高功耗、高運算效能產品對預燒測試（Burn-in Test）及相關分析驗證服務需求顯著增加。此次交易有助於提升集團資源配置及營運效率，未來閎康科技也將持續專注於高階分析檢測技術研發、提升全球實驗室服務能力及拓展國際市場，以掌握先進半導體產業的市場機會。

閎康 上海 布局

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