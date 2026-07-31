汎銓反向加碼大陸 上海實驗室8月中旬營運

閎康科技今日發布重訊決定在今年底以人民幣19億元出售閎康上海80%股權 ，反觀另一材料分析大廠汎銓則加碼大陸布局，新增上海實驗室預定8月中旬正式營運，並聚焦高階材料分析領域，呈現完全不同策略。

汎銓董事長柳紀綸受訪時表示，尊重各家公司不同的經營策略，不便評論個別公司的營運決策。但針對中國市場，他則說明，公司長期聚焦於材料分析（MA）領域，主要服務半導體設備開發及製造客戶。受惠於AI、高效能運算（HPC）及先進製程相關需求持續增加，今年中國材料分析業務營運表現亮眼，營收較去年同期已呈倍數成長，成長動能穩健。

根據汎銓稍早的法說會提供的最新海外布局，其中大陸的布局已從南京據點逐步擴展至深圳及上海，上海實驗室於2026年7月底完成設備進駐、8月中旬即可營運，營運貢獻。

汎銓大陸事業是近來海外貢獻營收和獲利的主要來源，包含大陸在內的海外市場營收占比已從2024年底的15%～20%快速攀升至約25%～30%，預估今年全年營收占比逾30%，整體海外營收占比並向達38%～40%邁進。

汎銓強調，擴大上海布局主因接案與技術支援效率顯著提升。有別於大陸本土競爭者主軸偏向FARA（材料分析比重較低），汎銓專注於高階先進製程與材料分析（MA），委案需求強勁，也成為今年成長最為強勁的地區。