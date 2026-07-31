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AI ASIC商機引爆 聯發科上修明年ASIC在資料中心市占率上看20%

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯發科副董事長暨執行長蔡力行表示，與NVIDIA合作專為Agentic AI打造的RTX Spark超級電腦，預計於今年底上市。聯合報系資料照
聯發科副董事長暨執行長蔡力行表示，與NVIDIA合作專為Agentic AI打造的RTX Spark超級電腦，預計於今年底上市。聯合報系資料照

國內IC設計龍頭聯發科今日在法說會中，釋出法人關注ASIC進展的重大利多。聯發科表示，預期首款AI加速器ASIC於今年第4季量產，並提升2027年資料中心市占率目標，由前一季預估市占10%至15%，提升至15%至20%；第二款ASIC的良率與可靠度表現皆符合開發進度，持續朝2028年量產目標推進，市率占會隨著這款ASIC放量而增加。

同時成為資料中心客戶的在日益複雜的全球供應鏈環境中的重要合作夥伴，並強化供應鏈產能掌握與AI ASIC策略布局的資源基礎。

基於聯發科技首款AI加速器ASIC為客戶帶來更優異的整體擁有成本（TCO），聯發科技提高2027年資料中心市占率目標，從上季的10%至15%，提升至15%至20%；第二款ASIC的良率與可靠度表現皆符合開發進度，持續朝2028 年量產目標推進，市佔率會隨著這款ASIC放量而增加。

聯發科表示，該公司是資料中心客戶的重要合作夥伴，透過與台積電深度協同優化設計技術，並與先進封裝夥伴緊密合作，加上公司2奈米製程經驗及協助客戶運用CoWoS、EMIB-T技術開發超大尺寸高效能ASIC，同時整合供應鏈關鍵零組件如記憶體、基板等，為客戶創造更多價值，協助其專案順利執行。

此外，為確保供應鏈產能，並推動聯發科從 AI ASIC 晶片擴展至系統與平台的策略布局，董事會核准總額50億美元的彈性融資預算案，提供靈活的框架，讓聯發科在必要時快速取得資金支持的彈性，協助聯發科在龐大資料中心商機中長期成長。

聯發科預估今年全年以美元計價的營收可望達到高個位數百分比(high-single digit percentage)的成長，位於全年目標區間上緣。預期第3季智慧裝置平台業務成長，可抵銷手機業務所帶來的影響，營收較前一季持平至成長5%，並透過反映供應鏈成本全面上升的嚴謹定價策略，調漲晶片價格。

至於AI相關營收占比，受惠前沿的AI模型及Agentic AI的快速發展，為中長期雲端與邊緣AI運算帶來關鍵成長動能，聯發科預估今年出貨資料中心的營收可望超過20億美元。在邊緣裝置端，為次世代Agentic AI手機提供強大運算能力的2奈米單晶片（SoC）將於第3季推出，與NVIDIA合作專為Agentic AI打造的RTX Spark超級電腦，也預計於今年底上市。

聯發科技今日也公布人事晉升案。擢升計算與人工智能本部資深總經理黃世安為副總經理；擢升無線通訊系統與技術本部資深總經理范明熙為副總經理；擢升數據中心與人工智能本部資深總經理Ankireddy Nalamalpu為副總經理。

聯發科 市占率 法說會

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