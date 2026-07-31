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聯發科：明年資料中心商機800億美元 市占率看2成

中央社／ 新竹31日電

IC設計廠聯發科執行長蔡力行今天表示，首款AI加速器特殊應用晶片（ASIC）預計第4季量產，今年資料中心營收可望超過20億美元，2027年可服務市場規模達800億美元，聯發科市占率目標提高到15%至20%，高於先前的10%至15%。

聯發科今天召開線上法人說明會，蔡力行說，AI模型持續不斷推出，以及代理式AI快速發展，成為帶動雲端與邊緣AI運算需求的關鍵動能。

他表示，代理式AI執行一系列包括規劃、推理、執行與自我修正的任務，進一步提升整體運算負載需求，這為聯發科帶來絕佳的成長機會。

蔡力行指出，客戶為了追求最佳化的單位整體擁有成本效能與單位功耗效能，對客製化解決方案的需求依然強勁。聯發科透過與美國一家大型雲端服務商緊密合作，成功打造首款AI加速器ASIC，預計今年第4季量產，2026年資料中心營收可望超過20億美元。

蔡力行說，聯發科的解決方案可以為客戶帶來更優異的整體擁有成本，預期2027年資料中心營收可望加速成長。2027年可服務市場規模可達800億美元規模，聯發科市占率目標從先前預估的10%至15%，提高到15%至20%。

蔡力行表示，聯發科第2款AI加速器ASIC進展順利，透過與先進封裝合作夥伴緊密合作，良率與可靠度表現皆符合開發進度，目標於2028年量產。聯發科持續深耕與多家客戶在資料中心ASIC的合作機會。

為確保供應鏈產能，並推動聯發科從AI ASIC晶片擴展至系統與平台的策略布局，董事會今天核准一項總額50億美元的彈性融資預算案，提供靈活的框架，讓聯發科在必要時快速取得資金支持的彈性，協助聯發科在龐大資料中心商機中的長期成長。

聯發科 市占率 蔡力行

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