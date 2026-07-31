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AI吃電潮來了！安永點名「表後儲能」成企業降成本新利器

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導

AI帶動用電需求快速攀升，也讓能源管理成為企業的新課題。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行副總經理馮熾煒指出，在AI產業鏈中，能源是最底層、也是最關鍵的基礎。隨著用電型態改變及再生能源占比持續提高，「表後儲能」將成為台灣能源發展的重要關鍵。

馮熾煒日前出席「智慧電網投融資實務研討會」表示，能源議題已不再只是政府與台電的基礎建設工作，而是逐漸延伸到企業能源管理、表後儲能及金融機構投資的新商機。未來智慧電網的重點，不只是電網升級，更在於企業能否有效管理能源資產、量化效益，甚至創造可融資的現金流。

他引用AI晶片龍頭提出的「AI五層蛋糕」概念指出，AI產業鏈由下而上依序為能源層、晶片層、基礎設施層、模型層及應用層。其中，能源位於最底層，也是支撐整個AI發展的重要基礎。近年隨著全球AI快速發展，能源供應模式也正出現重大改變。

馮熾煒表示，智慧電網可分為三大層面。發電端涵蓋低碳發電、再生能源及低碳技術；電網端包括頻率控制、電壓控制、表前儲能及電力調度；用電端則包含表後儲能、能源管理系統及表後微電網。三者共同構成智慧電網的投資與應用場景，也讓能源管理成為企業營運與資本配置的重要議題。

其中，表後儲能是設置在企業或用電戶電表後方，由用戶自行管理的電池儲能系統，也是最貼近企業投資決策、最具商業化潛力的環節。馮熾煒認為，表後儲能之所以愈來愈重要，主要有兩大原因。

第一是用電型態改變。經濟部今年6月公布的電力資源供需報告預估，2026年至2035年用電需求平均每年成長約2.5%，主要受到經濟成長、半導體擴廠、AI資料中心及深度節能等因素影響。另一方面，隨著白天太陽光電供電能力提升，供電壓力逐漸由白天轉向夜間尖峰，電力系統需要更多可彈性調度的資源。對企業而言，若能配置儲能設備及能源管理系統，就能更有效控制用電成本，也降低供電風險。

第二是再生能源占比持續提高。2025年台灣風力與太陽能全年發電量合計約295.4億度，相較2016年的25.2億度大幅成長。再生能源雖有助減碳，但也提高電力調度的難度。

馮熾煒指出，電力系統真正的挑戰，不只是發電量是否足夠，而是能否在正確時間、正確地點提供電力。表後儲能可在供電充裕時充電，在尖峰用電或供電吃緊時放電，協助企業削峰填谷、降低電費，也減少瞬間用電對電網造成的衝擊。

他分析，表後儲能除了能節省電費、降低契約容量費及超約成本外，也能在停電、電壓不穩等情況下支援關鍵設備運作，降低生產中斷、資料遺失及服務停擺等營運風險。若未來收益模式明確、風險配置合理，且財務模型具可行性，表後儲能也有望成為金融機構投資的新型基礎建設資產。

馮熾煒進一步指出，若表後儲能與太陽光電、自備發電及能源管理系統整合，就能形成「表後微電網」。表後微電網不只是擁有多元電力來源，更重要的是透過能源管理系統進行最佳化調度，在平時降低用電成本、電網波動時減少衝擊、停電時維持關鍵營運，對企業而言，不只是節省成本的工具，更是確保營運不中斷的重要基礎設施。

安永 再生能源 能源

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