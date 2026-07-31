深化光通訊產業鏈布局 光寶科投資新加坡InP光通訊元件廠DenseLight

光寶科（2301）宣布策略投資新加坡 InP（磷化銦）光通訊元件廠DenseLight Photonics (DenseLight)，交易金額為3,430萬美元。完成交割後，將取得DenseLight約21%股權及一席董事席次。

光寶科表示，這次策略投資為雙方在高速光通訊及 AI 基礎設施領域策略合作的重要里程碑，透過結合光寶於先進光學封裝、測試、光模組整合製造、及資料中心電源管理與系統整合等核心能力，與 DenseLight 在 InP 雷射光源技術與光通訊元件領域的優勢，將共同深化光通訊產業鏈布局，拓展 AI 資料中心高速光互連市場版圖。

AI 應用快速普及，帶動全球資料中心對高速、低功耗及高可靠度光連接技術的需求持續成長。DenseLight 長期深耕於 InP（磷化銦）雷射光源技術與光通訊元件研發製造，核心產品涵蓋CW DFB Laser、Gain Chip 及 SOA 等光通訊關鍵元件，廣泛應用於高速光通訊、資料中心網路及新興光子應用領域。

光寶科表示，透過策略結盟，雙方將持續深化產品技術、市場與供應鏈合作，共同布局高速光通訊元件、光模組、光引擎及機櫃級光互連等未來成長商機。

光寶科董事長宋明峰表示，「AI 浪潮正驅動全球資料中心基礎架構快速升級，光通訊已成次世代資料中心與高速運算發展的關鍵技術之一。此次策略投資不僅深化光寶在光通訊領域的布局，也將進一步拓展 AI 基礎設施的應用商機。透過與 DenseLight 的合作，雙方將發揮技術與市場優勢，共同掌握高速光通訊與 AI 資料中心市場的成長契機」。