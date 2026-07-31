中探針攜手半導體大廠 共同研發MEMS探針、清針紙

中探針切入AI領域再傳捷報，宣布與半導體大廠共同研發微機電探針（MEMS）、清針紙（clean sheet），預計未來開發完成後，將陸續導入設計。中探針總經理馮明欽指出，今年公司營運狀況穩健成長，上半年營收22.7億元，年增37.7%，全年維持雙位數成長目標不變，將奮力掌握AI趨勢。展望明年因新產品導入，營運能見度高。

公司正在研發的MEMS針，用於半導體晶圓測試的微型金屬導電針，透過半導體微影製程製造，具備高密度、高精度、極佳一致性等優勢，應對GPU（繪圖處理器）、CPU（中央處理器）、CoWoS等高階封裝測試的主流技術，終端用途是AI晶片。

中探針同時與半導體大廠，共同研發清針紙。清針紙用於晶圓測試與最終成品測試時，清除探針的錫渣、氧化物，降低接觸不良與測試錯誤，難度在於既要有效清潔、又不破壞探針的特殊材料。目前半導體大廠多為進口，中探針有助於協助耗材在地化的趨勢推展。

馮明欽認為，公司積極切入AI與半導體領域，不但方向明確，而且具體成果將逐步顯現。至於連接器業務方面，已切入無人機、AI眼鏡市場，有助於毛利率穩步提升。

中探針向來就是美系手機大廠的供應商，下半年隨著客戶新手機放量，並整合周邊零組件提升附加價值，預期運營將重返成長軌道。