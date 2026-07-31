FMS 2026主題演講 慧榮與聯發科將聚焦新一代AI車用平台

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技今日宣布，將與聯發科於FMS 2026 主題演講中，聚焦新一代 AI-Ready 車用平台。此次主題演講將結合聯發科最新車載座艙平台與慧榮科技先進的車用儲存技術，說明高效能、高可靠性的儲存解決方案如何滿足新一代智慧汽車日益成長的資料處理需求。

這場演講將於8月4日下午二時二十分在美國加州聖塔克拉拉會議中心舉行，由慧榮科技Edge SSD產品事業部協理副總黃士德、聯發科車用系統架構總監 Waheed Ahmed，以及慧榮科技企業級產品行銷資深協理 Shamil Sharief 共同主講，分享智慧儲存技術如何支援新一代AI車用平台、代理式AI與AI基礎設施的發展，並探討智慧儲存架構在未來 AI 應用中的關鍵角色。

慧榮科技表示，隨車用產業邁入實體AI時代，智慧車輛已成為最具代表性的邊緣AI應用之一，所產生與處理的資料量正以前所未有的速度成長。

慧榮科技邊緣 SSD 產品事業部協理副總黃士德表示，隨著AI工作負載日益趨向資料密集化，儲存架構已成為智慧系統效能的核心基礎，從AI定義汽車到AI工廠皆是如此。慧榮透過與聯發科的合作，將分享先進儲存架構如何提供智慧化資料管理、可預測的效能表現，以及新一代 AI 定義汽車所需的高可靠性。

聯發科技車用系統架構總監Waheed Ahmed 表示，AI 正加速將汽車轉型為智慧運算平台，也對高效能、高可靠性的資料基礎架構提出全新要求。聯發科與慧榮科技的合作，充分展現先進運算與智慧儲存如何相輔相成，共同推動 AI-Ready 車輛的未來發展。