AI資料中心的下一場競賽 算力競賽進入電力架構時代

生成式AI與高效能運算快速發展，將資料中心的競爭焦點，從單純追求運算效能，推向更根本的電力問題。當單一機架需要承載更高功率，系統業者面臨的不只是供電量增加，還包括轉換損耗、散熱、空間、可靠度與建置成本同步上升。AI資料中心的下一場競賽，將取決於能否以更少的能源損耗與更高的功率密度，穩定地把電力送達每一顆運算處理器。因此，800V直流配電架構逐漸成為下一代AI資料中心的重要發展方向。

然而，提高配電電壓並不是單純更換一顆功率元件，而是牽動從交流輸入、功率因數校正、直流匯流排、機架配電、DC-DC轉換、熱插拔保護，到伺服器核心電源的整條電力鏈。對正在規劃新建、擴建或分期部署AI運算設施的工程團隊而言，真正的挑戰不只是「哪一種元件效率最高」，而是如何在架構定案前，兼顧效能、成本、可靠度與開發時程。

安森美表示，其AI資料中心方案涵蓋從交流輸入、前端功率因數校正與高壓轉換，到機架級直流配電、800V至中低壓DC-DC、熱插拔與電路保護，以及處理器周邊多相電源管理等多個階段。這套布局並非集中在單一功率元件，而是將功率開關、驅動、控制、感測與保護納入同一條電力鏈中思考。

在不同電力轉換級中，安森美提供Si、SiC與GaN功率元件，以及閘極驅動器、控制器、感測與保護元件。工程團隊可依據各階段的電壓、功率、開關頻率、效率、空間與成本條件選擇適合的技術，而不必將整套系統押在單一材料或單一拓撲上。

對正在規畫新建、擴建或下一階段AI運算設施的系統業者而言，這類跨技術產品組合可用於比較不同電力路徑，並在架構定案前先驗證關鍵轉換級。例如，工程團隊可透過評估板、參考設計與模型，測試特定SiC或GaN方案的效率、熱性能與系統相容性，再依實際功率密度與部署需求決定採用範圍。