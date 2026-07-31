台積電精進供應鏈水資源治理 篩選15家高風險供應商改善率達85.7%

台積電（2330）今日更新ESG電子報提到，為因應半導體產業快速發展，台積公司持續提升供應鏈永續風險控管，以「建立標準及制度、追蹤查核及缺失、輔導與訓練、複核與精進」四大步驟精進其環安衛管理，並於民國114年啟動「關鍵供應商廢水排放監督強化方案」，針對425家關鍵原物料供應商展開調查，篩選出15家高風險供應商進行實地查核，共提出140項改善建議，截至民國115年7月，改善完成率已達85.7%。台積公司更將輔導經驗轉化為公共財，於環安衛相關論壇分享廢水管理常見缺失及改善做法，引領供應鏈共好轉型。

為增進供應商永續績效，台積在電子報指出，公司首先透過評估問卷，依「是否外排至自然水體、廢水每日排放量、製程廢水是否含特定汙染物」三大指標，評估 425 家供應商的風險等級，篩選出15家優先查訪廠商；由台積公司廠務廢水專家進駐現場，依循「廢水管理查核表」七大主題與重點指標，逐一確認處理設備及管理文件，並同時訪談供應商高階主管，驅動自上而下的資源投入。所有查核結果皆登錄於全球責任供應鏈管理平台Supply Online 360，並輔導追蹤至改善完畢，全面強化供應鏈環境韌性。

韌性供應鏈是台積公司穩健營運的基石。透過「關鍵供應商廢水排放監督強化方案」，台積強調，公司不僅落實源頭管理，亦賦能供應商技術升級。為擴大共好效益，預計民國115年9月於開放式教育平台「台積電供應商永續學院」上線《供應商廢水系統管理常見缺失與改善預防措施》互動課程，分享系統化管理策略與實務，持續發揮產業影響力，將高品質標準內化為半導體生態系的綠色基因。