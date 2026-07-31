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中華電信前進「第56屆全國技能競賽」 設置「立體無界」體驗站

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

國內職業訓練與技職教育的年度最大盛事─「第56屆全國技能競賽」日前日在臺北南港展覽館盛大開幕，吸引全國頂尖技職選手同台競技，中華電信（2412）今年再度攜手勞動部深度合作，提供賽事所需之優質網路、光纖專線及雲端資源，保障大會與選手的高規格數位通訊體驗。

同時，中華電信於南港展覽館一館打造「技能體驗站」主題展示區，以「立體無界：從090到多軌衛星的通訊進化」為題，展示跨時代之資通訊技術能量。

中華電信表示，中華電信30年來見證臺灣通訊科技的快速躍進，持續扮演推動數位轉型的重要巨輪。本次「技能體驗站」以「伴你探索 引領未來」為核心精神，規劃「電信時光迴廊」、「光世代躍進區」、「多軌衛星展示區」。

「電信時光迴廊」實體展出早期090行動電話、2G簡訊、3G、4G、5G高頻寬時代的演進與歷代經典手機，勾勒臺灣社會行動通訊生活型態演進的集體回憶；「光世代躍進區」呈現寬頻從撥接、ADSL至光纖網路普及之重要轉捩點，彰顯固網基礎建設作為數位經濟發展的重要推手；「多軌衛星展示區」則透過「海地星空」全球立體網路戰略布局，展示結合低軌、中軌、高軌衛星之全域通信韌性，體現新一代通訊技術在未來極端情境下的應變優勢。

中華電信強調，技能人才是國家產業發展的基石，百工百業專業技能更是支撐日常生活的關鍵。中華電信致力將三十年來累積的通訊科技能量，轉化為提供技職菁英探索未來的堅實後盾，期盼激發青年學子對科技的熱情，讓新世代的無限潛力與能力被世界看見。未來，中華電信將持續走在最前面，秉持科技領航精神，建構全球覆蓋、安全且具備高韌性之資通訊服務平台，全方位支持專業人才培育，引領臺灣新世代在多元專業領域中跨界前行。

中華電信 全國技能競賽 光纖

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