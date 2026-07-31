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數位閱讀大增 台灣大數位閱讀訂戶年增93%
台灣大哥大（3045）觀察，AI加速產製，致使網路資訊過量過雜，企業經營者出現閱讀焦慮，對於關鍵報導及專業內容的需求大增。
台灣大根據用戶數據顯示，專業內容的數位閱讀訂戶較去年成長93%，其中同時訂閱兩項以上內容服務者超過七成。
台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君表示，AI時代真正缺少的已不是資訊，而是辨識資訊價值、形成判斷的時間。
李芃君表示，台灣大引進《商周數位訂閱》服務，並非單純增加一項訂閱品項，而是進一步整合專業內容、用戶入口與支付機制，協助企業經營者與知識工作者更有效率地取得經過採訪、整理與分析的財經商管資訊，把有限時間留給判斷與決策。
李芃君指出，《商業周刊》讀者中，53%為高階決策者及企業負責人，數位訂戶中有45%為26至45歲新世代管理者；台灣大既有數位閱讀訂戶則有50%為45歲以下，逾七成使用5G門號，超過5成選用月租999元以上資費，顯示雙方共同服務的客群具備成熟的數位使用與內容付費習慣，並高度重視資訊品質與決策效率。
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