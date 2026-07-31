鴻海旗下亞灣超算啟用 全台最大規模的輝達 HGX B300AI 集群

鴻海（2317）旗下亞灣超算31日宣布，旗下首座採用輝達（NVIDIA） HGX B300系統建置的 5MW AI 集群正式上線，採用水冷、2N 高可用架構與 NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand 網路，支撐大型模型訓練與推論需求，並已簽下首批客戶長期租賃合約，以超過九成使用率投入商業營運。

該集群同步取得 NVIDIA Exemplar Cloud 針對 NVIDIA HGX B300 訓練工作負載的驗證，成為全球前十、亞洲第二家通過 NVIDIA 生產級 AI 訓練驗證的 NVIDIA Cloud Partner（NCP），展現世界級 AI 基礎設施與軟體服務平台營運能力。

隨著生成式 AI、Agentic AI 與多模態模型快速發展，企業對 AI 基礎設施的需求已從「擁有 GPU」轉向「能否穩定支撐生產環境」。NVIDIA Exemplar Cloud 是一項驗證計畫，旨在優化 AI 基礎設施，打造具備可預測且符合正式生產規模的 AI 運算效能。

其透過公開的NVIDIA Performance Benchmarking 套件集工具、範本與服務於一身，以DeepSeek-V3、Llama 3.1、Qwen3及Grok-1等真實的大規模AI工作負載，全面驗證平台在運算效能、網路效率、叢集穩定性及長時間運行的一致性。對企業客戶而言，NVIDIA Exemplar Cloud提供獨立的驗證，以確保該平台已具備投入正式生產環境的條件，進而降低風險、加速大規模 AI 導入。

此次取得NVIDIA Exemplar Cloud 認證，也驗證了亞灣超算打造Tokenized AI Factory 的核心能力。不同於傳統 GPU Cloud，其整合 AI 基礎設施、GPU Cloud、AI 全域可視化營運平台與 Token Factory 平台服務，提供從模型訓練、微調、推論到 AI Agent 部署的一站式 AI 平台。

在機房維運設備，亞灣以最高等級的Tier III資訊安全管理機制，亞灣不只建置算力，也在建立 Day-1 維運能力，讓大型 GPU 叢集可被持續管理與交付，協助企業以更快速度、更低營運風險加速 AI 商業化落地。

未來，亞灣超算將持續在亞太地區擴展其由 NVIDIA Blackwell 與NVIDIA Vera Rubin架構驅動的 AI 基礎設施，結合鴻海集團在關鍵零組件、AI 基礎設施與軟體平台營運的垂直整合優勢，提供端到端的全面 Tokenized AI Factory解決方案，攜手企業、政府與產業夥伴共同完整 AI 生態系，加速下一代 AI 經濟發展。