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東擎於AI WAVE SHOW 攜手AMD與台智雲展示企業AI應用

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導
東擎於AI WAVE SHOW 2026攜手AMD與台智雲展示企業AI應用。東擎／提供
東擎於AI WAVE SHOW 2026攜手AMD與台智雲展示企業AI應用。東擎／提供

在台灣AI軟硬體與智慧應用年度盛會AI WAVE SHOW 2026中，東擎（7710）攜手AMD台智雲（Taiwan AI Cloud）等生態系夥伴，共同展示以 AI BOX-A395 為核心打造的 AI 邊緣運算解決方案。透過整合高效能硬體平台、AI 推論技術及軟體生態系，展現企業 AI 推論、AI Agent 與跨領域智慧應用的最新成果。此次展示聚焦企業 AI 落地需求，涵蓋生成式 AI、地端 AI 推論及多元產業應用情境，協助企業在兼顧運算效能、資料安全與部署彈性的前提下，加速 AI 導入與數位轉型。

展會期間，AMD攜手東擎科技共同展示AI BOX-A395 在企業與學術領域的多元 AI 應用，展現平台支援廣泛 AI 工作負載及邊緣 AI 應用的能力，充分體現 AI BOX-A395 在不同 AI 應用情境下的靈活部署優勢。此外，東擎 AI BOX-A395 作為 AI 推論核心平台，結合台智雲 AFS AI Hub 算力、模型與AI應用整合平台，現場實機展示藥師 Agent 與通用型 AI Agent 應用，讓企業能在資料不外流的安全環境中執行 AI 推論與智慧代理任務，兼顧資料治理、隱私保護及運算效能。

從安全的地端 AI Agent 到企業 AI 開發，AI BOX-A395 提供高效能 AI 運算平台，支援多元本地 AI 推論應用，加速各產業 AI 落地。AI BOX-A395 搭載 AMD Ryzen AI Max+ 395 處理器，可提供高達 126 TOPS 的 AI 運算效能，並支援最高 128GB LPDDR5X-8000 統一記憶體，協助企業在地端執行大型語言模型（LLMs）、AI Agent 及各類 AI 應用。結合工作站等級 AI 效能與精巧機身設計，AI BOX-A395 能滿足本地 AI 推論、AI 應用開發及邊緣 AI 部署等需求，適用於智慧製造、醫療、教育、企業服務等多元應用場域。

東擎科技董事長李俊瑩表示：「隨著生成式 AI 與 AI Agent 應用快速發展，企業對兼具高效能運算、低延遲回應與資料安全的邊緣 AI 解決方案需求日益提升。東擎致力於提供先進邊緣運算平台，結合 AI 推論技術與完整軟體生態系，攜手合作夥伴打造安全、可靠且具高度擴充性的 AI 邊緣運算架構，協助企業加速 AI 導入與數位轉型。未來，我們將持續深化 AI 技術創新，推動其於智慧製造、醫療、教育及企業服務等多元領域的應用發展，創造更多智慧化轉型價值。」

AMD 台智雲 平台

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