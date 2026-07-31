財報超標可期、AI ASIC 伺服器放量 法人調高緯穎目標價

緯穎（6669）受惠通用伺服器銷售強勁，法人預期，第2季利潤率及獲利可望優於預期，加上AWS Trainium 3 AI ASIC伺服器明顯放量，及超微Helios MI455加入出貨行列，下半年至明年營收動能強勁，調高獲利預估值及目標價。

大型本國投顧分析，緯穎已自6月開始出貨Trainium 3 AI ASIC伺服器，隨第3季氣冷機櫃明顯放量、均價較前一代高出15%至20%，帶動單季營收可望季增35%。

法人評估，緯穎AI伺服器營收占比可望於第3季突破50%，並在第4季持續擴張，主要動能來自甲骨文、Meta VR200、超微Helios MI455等GPU AI伺服器，隨Trainium 3出貨含部份通用基板，上修下半年營收及獲利預估值。

GPU及ASIC AI伺服器將成為緯穎下半年至2027年營收成長主力，法人預期2027年Trainium晶片出貨量年增30%至40%、且Trainium Max液冷式機櫃出貨量提升，AWS將持續為最大客戶。

此外，2027年超微Helios AI伺服器機櫃出貨量可望達4,000至5,000櫃，雖然仍在寄售協商中，法人預期仍將大幅推升Meta營收貢獻，加上明年VR系列伺服器出貨成長，將帶動緯穎2027年營收加速成長，專注客製化AI伺服器業務，將有助未來掌握更多ASIC商機。