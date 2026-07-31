樺漢對 Kontron 公開收購應賣期間成功結束

全球產業電腦與物聯網領導大廠樺漢（6414）宣布，樺漢科技對子公司Kontron AG之公開收購應賣期間已成功結束。在公開收購應賣期間共有 12,289,840 股登記應賣，約占 Kontron 已發行股份的 19.5%。

根據已發布的收購條件，股東在取得所有必要的監管批准之前，仍保留撤回其所登記應賣之權利。因此，最終參與率將於監管審查程序完成後確定。

根據目前初步結果及樺漢現已持有 30.02% 股權之情況，樺漢於本次交易完成後，預期將不會取得 Kontron 過半數表決權。交易的完成仍取決於德國必要的外國直接投資（FDI）審查。在這些既定的監管程序中，Kontron 全力配合相關主管機關，審查所需的時間將取決於各主管機關的評估。

在此期間，樺漢和Kontron將繼續秉持著「One Team, One Family」的長期堅定夥伴關係，雙方透過「軟硬體融合、智慧加值」，提供全面AI + IoT整合解決方案，緊抓實體 AI 落地爆發的歷史機遇，不僅持續擴大全球市佔率，更將大幅提升高毛利業務的營收與獲利貢獻，引領全球產業邁向智慧化新紀元。