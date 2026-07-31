快訊

國巨多個「*」符號藏玄機！ 為何0050也有相同經歷卻不用？

騎驢找馬？清大校長高為元續任3天「赴美選校長」落選 校方說話了

被動元件彈真的？整排紅燈閃閃爍爍 國巨守緊漲停逾2.5萬張等著買

聽新聞
0:00 / 0:00

樺漢對 Kontron 公開收購應賣期間成功結束

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

全球產業電腦與物聯網領導大廠樺漢（6414）宣布，樺漢科技對子公司Kontron AG之公開收購應賣期間已成功結束。在公開收購應賣期間共有 12,289,840 股登記應賣，約占 Kontron 已發行股份的 19.5%。

根據已發布的收購條件，股東在取得所有必要的監管批准之前，仍保留撤回其所登記應賣之權利。因此，最終參與率將於監管審查程序完成後確定。

根據目前初步結果及樺漢現已持有 30.02% 股權之情況，樺漢於本次交易完成後，預期將不會取得 Kontron 過半數表決權。交易的完成仍取決於德國必要的外國直接投資（FDI）審查。在這些既定的監管程序中，Kontron 全力配合相關主管機關，審查所需的時間將取決於各主管機關的評估。

在此期間，樺漢和Kontron將繼續秉持著「One Team, One Family」的長期堅定夥伴關係，雙方透過「軟硬體融合、智慧加值」，提供全面AI + IoT整合解決方案，緊抓實體 AI 落地爆發的歷史機遇，不僅持續擴大全球市佔率，更將大幅提升高毛利業務的營收與獲利貢獻，引領全球產業邁向智慧化新紀元。

樺漢 物聯網 樺漢科技

延伸閱讀

樺漢主辦「半導體x AI應用論壇」 攜手新加坡製造商會簽署 MOU

經濟部通過日月光、樺漢、光寶、智邦等9件 逾16.3億美元對外投資案

賣全家涉內線 泰山4任董座遭約談

泰山售全家80億股權爆內線…4任董座遭約談 詹仁道與劉偉龍各50萬交保

相關新聞

黃仁勳在X分享公開信：開源模型加速新創

美國人工智慧（ＡＩ）晶片巨擘輝達執行長黃仁勳本月首度在社群平台Ｘ發文，分享一封由輝達和微軟等廿五家公司連署公開信，談開源模型和限制，凸顯美中ＡＩ角力。

日月光二度調高資本支出 同步斥資120億買友達、乖乖廠房

全球半導體封測龍頭日月光投控昨（30）日於法說會表示，AI帶動先進封裝及測試需求持續攀升，訂單能見度已延伸至明年，原訂今年85億美元資本支出不敷使用，將二度上修資本支出，並斥資近120億元買下友達與乖乖廠房擴產。

財報超標可期、AI ASIC 伺服器放量 法人調高緯穎目標價

緯穎（6669）受惠通用伺服器銷售強勁，法人預期，第2季利潤率及獲利可望優於預期，加上AWS Trainium 3 AI ASIC伺服器明顯放量，及超微Helios MI455加入出貨行列，下半年至明年營收動能強勁，調高獲利預估值及目標價。

台灣玉山科技協會理事長 施宣輝接棒領航

台灣玉山科技協會於昨（30）日晚間召開第十三屆第一次理監事會議，會中依章程完成理事長、副理事長、常務理事、監事會召集人及常務監事之推選作業。

中光電智能：AI物流將爆發 半導體供應鏈導入AI Agent進入測試期

AI Agent時代來臨，中光電智能車隊管理系統「Smart Move」正式導入支援 Agent AI，以動態決策及縮減開發時間等優點，已獲半導體衛星供應鏈物流客戶青睞，雙方正積極合作進行系統驗證（POC），中光電主管表示，代理人AI爆發點預估未來1~3年將大爆發。

友達新布局資本支出86億 揪伴搶攻先進封裝、玻璃基板

友達董事長彭双浪近日表示，公司已布局先進封裝及玻璃基板技術，計劃投資86.41億元以加速相關技術發展，並持續執行轉型策略。友達強調未來將展現不一樣的形象，挑戰面對全球供應鏈不確定性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。