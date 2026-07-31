台灣玉山科技協會理事長 施宣輝接棒領航

台灣玉山科技協會於昨（30）日晚間召開第十三屆第一次理監事會議，會中依章程完成理事長、副理事長、常務理事、監事會召集人及常務監事之推選作業。

經理監事一致推舉，由安碁資訊（6690）董事長施宣輝高票當選第十三屆理事長；兩位副理事長分別為鈺創科技（5351）董事長盧超群及永豐餘消費品實業（6790）董事長何奕達；監事會召集人由安永聯合會計師事務所審計營運長黃建澤擔任。原理事長童子賢卸任後由協會聘任為榮譽理事長。

會中並進行新舊理事長交接儀式，在監事會召集人黃建澤監交下，新任理事長施宣輝從卸任理事長童子賢手中接過印信，象徵台灣玉山科技協會延續創新精神，邁向下一階段發展。

在交接儀式中，童子賢表示，感謝過去任內所有理監事及會員支持，使協會持續成為凝聚科技產業力量、促進交流合作的重要平台。他指出，雖卸下理事長職務，仍將持續支持協會發展，與新任理事長及團隊共同推動科技交流與產業合作。

童子賢並表示，隨著任期圓滿完成，協會也迎來新的傳承與使命。他以「玉山巍峨，台灣美麗；薪火相傳，生生不息」勉勵協會持續傳承創立精神，並祝福新任理事長、副理事長及新一屆理監事團隊「努力探索，大膽開創；青出於藍，更勝於藍」，共同攜手開創協會新局。

新任理事長施宣輝長期深耕資訊安全、科技產業與企業經營領域，擁有豐富的產業經驗與跨界合作歷練。施宣輝表示，台灣玉山科技協會匯聚台灣科技產業各領域菁英，負有促進產業交流與推動科技發展的重要使命。未來，他將延續歷屆理事長奠定的基礎，持續強化會員間合作網絡，關注全球科技趨勢與產業變革，協助台灣科技力量發揮更大影響力。

此外，施宣輝並表示，協會未來將聚焦重要科技議題，包括人工智慧（AI）與資訊安全，隨著AI快速普及，資安的重要性日益提升，而協會匯聚許多AI及資安領域專家，具備推動相關交流的優勢。在雲端運算方面，隨著產業數位轉型持續深化，雲端技術仍是未來重要發展方向。此外，太空科技相關領域亦不容忽視，他認為，台灣在太空產業仍具有發展機會，相關技術與應用將逐步成熟，也值得協會持續關注與推動。

台灣玉山科技協會於21日舉行第十三屆第一次會員代表大會，完成第十三屆理監事改選，共選出36席理監事，包括27席理事及9席監事。後於30日召開理監事會議，完成新任團隊選任作業，確立未來推動會務發展的重要方向。