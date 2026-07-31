快訊

國巨多個「*」符號藏玄機！ 為何0050也有相同經歷卻不用？

騎驢找馬？清大校長高為元續任3天「赴美選校長」落選 校方說話了

被動元件彈真的？整排紅燈閃閃爍爍 國巨守緊漲停逾2.5萬張等著買

聽新聞
0:00 / 0:00

台灣玉山科技協會理事長 施宣輝接棒領航

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台灣玉山科技協會完成第十三屆理事長交接，由安碁資訊董事長施宣輝（左）高票當選第十三屆理事長。台灣玉山科技協會/提供
台灣玉山科技協會完成第十三屆理事長交接，由安碁資訊董事長施宣輝（左）高票當選第十三屆理事長。台灣玉山科技協會/提供

台灣玉山科技協會於昨（30）日晚間召開第十三屆第一次理監事會議，會中依章程完成理事長、副理事長、常務理事、監事會召集人及常務監事之推選作業。

經理監事一致推舉，由安碁資訊（6690）董事長施宣輝高票當選第十三屆理事長；兩位副理事長分別為鈺創科技（5351）董事長盧超群及永豐餘消費品實業（6790）董事長何奕達；監事會召集人由安永聯合會計師事務所審計營運長黃建澤擔任。原理事長童子賢卸任後由協會聘任為榮譽理事長。

會中並進行新舊理事長交接儀式，在監事會召集人黃建澤監交下，新任理事長施宣輝從卸任理事長童子賢手中接過印信，象徵台灣玉山科技協會延續創新精神，邁向下一階段發展。

在交接儀式中，童子賢表示，感謝過去任內所有理監事及會員支持，使協會持續成為凝聚科技產業力量、促進交流合作的重要平台。他指出，雖卸下理事長職務，仍將持續支持協會發展，與新任理事長及團隊共同推動科技交流與產業合作。

童子賢並表示，隨著任期圓滿完成，協會也迎來新的傳承與使命。他以「玉山巍峨，台灣美麗；薪火相傳，生生不息」勉勵協會持續傳承創立精神，並祝福新任理事長、副理事長及新一屆理監事團隊「努力探索，大膽開創；青出於藍，更勝於藍」，共同攜手開創協會新局。

新任理事長施宣輝長期深耕資訊安全、科技產業與企業經營領域，擁有豐富的產業經驗與跨界合作歷練。施宣輝表示，台灣玉山科技協會匯聚台灣科技產業各領域菁英，負有促進產業交流與推動科技發展的重要使命。未來，他將延續歷屆理事長奠定的基礎，持續強化會員間合作網絡，關注全球科技趨勢與產業變革，協助台灣科技力量發揮更大影響力。

此外，施宣輝並表示，協會未來將聚焦重要科技議題，包括人工智慧（AI）與資訊安全，隨著AI快速普及，資安的重要性日益提升，而協會匯聚許多AI及資安領域專家，具備推動相關交流的優勢。在雲端運算方面，隨著產業數位轉型持續深化，雲端技術仍是未來重要發展方向。此外，太空科技相關領域亦不容忽視，他認為，台灣在太空產業仍具有發展機會，相關技術與應用將逐步成熟，也值得協會持續關注與推動。

台灣玉山科技協會於21日舉行第十三屆第一次會員代表大會，完成第十三屆理監事改選，共選出36席理監事，包括27席理事及9席監事。後於30日召開理監事會議，完成新任團隊選任作業，確立未來推動會務發展的重要方向。

施宣輝 玉山 玉山科技協會

延伸閱讀

兩屆會長任務完成！洪秀暖交棒林寶華 世華金門分會邁向新里程

棒球／郭智輝肯定辜仲諒重要貢獻 參選理事長強調秉持承先啟後精神

台南應用科大新校長許和捷上任 宣示攜手全校迎向美感與跨域發展新局

樺漢主辦「半導體x AI應用論壇」 攜手新加坡製造商會簽署 MOU

相關新聞

黃仁勳在X分享公開信：開源模型加速新創

美國人工智慧（ＡＩ）晶片巨擘輝達執行長黃仁勳本月首度在社群平台Ｘ發文，分享一封由輝達和微軟等廿五家公司連署公開信，談開源模型和限制，凸顯美中ＡＩ角力。

日月光二度調高資本支出 同步斥資120億買友達、乖乖廠房

全球半導體封測龍頭日月光投控昨（30）日於法說會表示，AI帶動先進封裝及測試需求持續攀升，訂單能見度已延伸至明年，原訂今年85億美元資本支出不敷使用，將二度上修資本支出，並斥資近120億元買下友達與乖乖廠房擴產。

財報超標可期、AI ASIC 伺服器放量 法人調高緯穎目標價

緯穎（6669）受惠通用伺服器銷售強勁，法人預期，第2季利潤率及獲利可望優於預期，加上AWS Trainium 3 AI ASIC伺服器明顯放量，及超微Helios MI455加入出貨行列，下半年至明年營收動能強勁，調高獲利預估值及目標價。

台灣玉山科技協會理事長 施宣輝接棒領航

台灣玉山科技協會於昨（30）日晚間召開第十三屆第一次理監事會議，會中依章程完成理事長、副理事長、常務理事、監事會召集人及常務監事之推選作業。

中光電智能：AI物流將爆發 半導體供應鏈導入AI Agent進入測試期

AI Agent時代來臨，中光電智能車隊管理系統「Smart Move」正式導入支援 Agent AI，以動態決策及縮減開發時間等優點，已獲半導體衛星供應鏈物流客戶青睞，雙方正積極合作進行系統驗證（POC），中光電主管表示，代理人AI爆發點預估未來1~3年將大爆發。

友達新布局資本支出86億 揪伴搶攻先進封裝、玻璃基板

友達董事長彭双浪近日表示，公司已布局先進封裝及玻璃基板技術，計劃投資86.41億元以加速相關技術發展，並持續執行轉型策略。友達強調未來將展現不一樣的形象，挑戰面對全球供應鏈不確定性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。