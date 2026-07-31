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輝達 Vera Rubin 順利量產 PCB 與 CCL 供應鏈營運將增溫

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

輝達執行長黃仁勳公開證實，輝達下一代AI伺服器平台Vera Rubin已於2026年6月正式進入全面量產階段，並自7月起開始量產出貨，法人看好，半導體重要夥伴台積電（2330），以及PCB與CCL供應鏈包含台光電（2383）、台燿（6274）、欣興（3037）、臻鼎（4958）、景碩（3189）等營運將增溫。

輝達此次新品由於吸取前一代平台的量產瓶頸經驗，放量進度可望優於Blackwell，加上每座售價提高約四至六成，法人預期供應鏈營運加速增溫表現。

2026年6月輝達也發佈新聞稿提到NVIDIA Vera Rubin 正加速進入全面量產階段，台灣頂尖伺服器製造商與全球供應鏈領導企業正大規模生產以 Vera Rubin 為基礎的系統，協助 AI 實驗室、雲端服務供應商和超大規模資料中心建構未來智慧。

NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「代理型 AI是一種全新的工作負載。一個提示即可啟動包含推理、資訊檢索、工具調用，以及回應生成等長達數千步驟的運算流程。Vera Rubin 正是為此而生，它是一個 AI 工廠引擎，能夠大規模地提供智慧，並具備推動下一輪產業革命所需的效能、效率和安全性。」

Vera Rubin 是 NVIDIA MGX™ 機架級系統的第三代產品。透過經驗證且開源的 MGX 架構設計，NVIDIA 供應鏈生態系中的數百家合作夥伴正加速推動 Vera Rubin 的量產，涵蓋全球 30 個國家、350 多座工廠，其中僅台灣就有超過 150 家合作夥伴參與。

頂尖系統製造商、基礎設施軟體與儲存解決方案合作夥伴已全面投入 Vera Rubin 的生產，包括戴爾科技集團、慧與科技、聯想集團和美超微，以及營邦企業（3693）、Aivres、永擎電子（7711）、華碩（2357）、Cloudian、仁寶電腦（2324）、DDN、Everpure、鴻海科技集團、技嘉科技（2376）、Hitachi Vantara、Hyve Solutions、IBM、英業達（2356）、MinIO、神雲科技、微星科技（2377）、NetApp、Nutanix、和碩聯合科技（4938）、雲達科技、VAST Data、WEKA、緯創（3231）和緯穎（6669）。

輝達 PCB 供應鏈

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