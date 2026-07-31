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中光電智能：AI物流將爆發 半導體供應鏈導入AI Agent進入測試期

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
中光電智能物流的AI Agent 化學倉智慧搬運插車。王郁倫攝影
中光電智能物流的AI Agent 化學倉智慧搬運插車。王郁倫攝影

AI Agent時代來臨，中光電智能車隊管理系統「Smart Move」正式導入支援 Agent AI，以動態決策及縮減開發時間等優點，已獲半導體衛星供應鏈物流客戶青睞，雙方正積極合作進行系統驗證（POC），中光電主管表示，代理人AI爆發點預估未來1~3年將大爆發。

中光電物流是場域整合與軟體大腦的系統整合方案商，過去主要客戶包括半導體龍頭及大型物流業者，中光電30日在AI Wave展中發表最新支援代理人AI應用的Smart Move系統，透過AI即時決策，解決物流與製造業面臨的大量即時決策需求。

中光電在物流插車上裝置AI Agent，在AMR自動行走車上放AI，公司主管分析，AI是負責即時辨識與安全功能，提供視覺辨識跟物理行走控制，相關運算牽涉即時性，故放在地端（車上）會比較好。

而在物流插車上放AI Agent，則是負責任務拆解跟統籌，定位類似助理，技術範疇為LLM，核心能力是理解管理中心的整體命令，並逐一將命令拆解成多個機器人理解的指令去運作，比方智慧插車要去裝一個貨物A，但位於架上深處，前面還有貨物B，該如何操作的步驟，以及B貨物放在哪裡最有效率的判斷等等。

中光電指出，AI Agent是今年新開發的成果，需要一台控制器在倉儲物流中心，目前使用X86架構，正計畫採用NVIDIA平台，中光電指出，傳統智慧倉儲物流突破傳統規則式自動化與資訊孤島限制，用自然語言下指令，可以大幅節省倉儲車隊管理人力，一旦決策改動，不會因指令寫死，要重新設定。

客戶對新應用的反應如何？中光電主管坦言，工業應用場域導入代理式AI仍有挑戰，首先是因牽涉實際營運，客戶擔心AI決策不夠穩定或無法在實際工作流程中精準執行龐大工作，故多期望先局部測試，再擴大驗收，從虛擬模擬到實體驗證需要較長測試期。

其次，大型半導體廠商對於資安及管理有高度要求，故多半會在中光電系統平台上開發自建AI Agent，因此，中光電預估，AI Agent系統最快將於明年，慢則2~3年後會落地大爆發。

半導體衛星供應鏈著手評估，但需較長實體驗證期 針對市場應用現況，中光電指出目前這套結合 Agent AI 的系統正處於概念驗證（POC）階段，主要接觸對象為半導體產業周邊的第三方物流及化學品供應鏈。

目前中光電該套新平台雖號稱效率提升度高，但由於系統未來將串接客戶的實際出貨系統，客戶端對大規模驗證正與中光電討論中。

中光電 物流 半導體 AI

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