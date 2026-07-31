快訊

凌晨0時58分臺東成功規模4.7地震 最大震度4級

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳在X分享公開信：開源模型加速新創

聯合報／ 國際中心／綜合報導
輝達執行長黃仁勳，29日在白宮橢圓辦公室聆聽川普講話。 美聯社
輝達執行長黃仁勳，29日在白宮橢圓辦公室聆聽川普講話。 美聯社

美國人工智慧（ＡＩ）晶片巨擘輝達執行長黃仁勳本月首度在社群平台Ｘ發文，分享一封由輝達和微軟等廿五家公司連署公開信，談開源模型和限制，凸顯美中ＡＩ角力。

黃仁勳廿四日發文警告華府不要重蹈過度限制技術的覆轍，就像一九八○年代也有一些人擔憂開源軟體發展。這封信主張，「開放權重」ＡＩ模型應作為美國維持領導地位的基石，「開源模型能強化安全性與網路安全，加速創新與普及，實現主權。世界需要前沿閉源模型與前沿開源模型」。

他直接將當前有關開放權重ＡＩ的角力與一九八○年代開源軟體運動相提並論，認為儘管早期出現質疑聲浪，開源程式碼最終仍成為現代網路基礎，開源ＡＩ模型也必須得以發展，而非面臨「過早的限制」。

廿五家公司連署這封信，包括微軟、Meta、Hugging Face及ＩＢＭ，並提出三項核心主張：開源模型擴大新創公司與大學的經濟機會；避免少數公司壟斷技術，藉以強化產業競爭力；允許更多研究人員審查原始碼和修補漏洞能實際提升安全性，而非依賴少數可能形成「單點故障」的閉源模型。

報導說，信中為「蒸餾」辯護，即利用一個模型的輸出訓練另一個模型，認為是合法、行之有年研究技術，不應與竊取行為混為一談。

另外，頂尖ＡＩ公司上千名創辦人、主管和資深員工近日連署發表公開信，敦促美國政府減緩ＡＩ發展，讓安全措施跟上技術。公開信連署人包括OpenAI共同創辦人舒爾曼、首席科學家帕霍茨基及Anthropic執行長阿莫戴。

黃仁勳 模型 晶片 微軟 輝達 開放權重 開源軟體發展

延伸閱讀

從AI安全模範變眾矢之的 矽谷反Anthropic聲浪漸起

開源基金會成立 三年投3億元打造開源AI工程

開源基金會今成立！3年將投入3億元民間資源 打造台灣開源AI工程

辛翠玲／全球AI治理，各起爐灶

相關新聞

黃仁勳在X分享公開信：開源模型加速新創

美國人工智慧（ＡＩ）晶片巨擘輝達執行長黃仁勳本月首度在社群平台Ｘ發文，分享一封由輝達和微軟等廿五家公司連署公開信，談開源模型和限制，凸顯美中ＡＩ角力。

失控AI網攻…奧特曼：非常科幻 真切感受資安威脅

OpenAI模型入侵Hugging Face事件曝光後，OpenAI執行長奧特曼近日在podcast節目受訪表示，這起事件讓他真切感受到威脅，對他來說非常科幻，並呼籲控制ＡＩ發展速度，讓社會有足夠時間建立更強防護機制。

失控AI網攻…OpenAI承認駭進多個平台 靠大陸模型解危

OpenAI廿九日承認，由失控ＡＩ代理引發的網路攻擊，受害者不只先前曝光的Hugging Face，還波及多個可公開存取的線上服務。這顯示這起號稱首宗ＡＩ自主發起的網路攻擊事件，影響比外界原先所知更廣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。