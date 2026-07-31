黃仁勳在X分享公開信：開源模型加速新創

美國人工智慧（ＡＩ）晶片巨擘輝達執行長黃仁勳本月首度在社群平台Ｘ發文，分享一封由輝達和微軟等廿五家公司連署公開信，談開源模型和限制，凸顯美中ＡＩ角力。

黃仁勳廿四日發文警告華府不要重蹈過度限制技術的覆轍，就像一九八○年代也有一些人擔憂開源軟體發展。這封信主張，「開放權重」ＡＩ模型應作為美國維持領導地位的基石，「開源模型能強化安全性與網路安全，加速創新與普及，實現主權。世界需要前沿閉源模型與前沿開源模型」。

他直接將當前有關開放權重ＡＩ的角力與一九八○年代開源軟體運動相提並論，認為儘管早期出現質疑聲浪，開源程式碼最終仍成為現代網路基礎，開源ＡＩ模型也必須得以發展，而非面臨「過早的限制」。

廿五家公司連署這封信，包括微軟、Meta、Hugging Face及ＩＢＭ，並提出三項核心主張：開源模型擴大新創公司與大學的經濟機會；避免少數公司壟斷技術，藉以強化產業競爭力；允許更多研究人員審查原始碼和修補漏洞能實際提升安全性，而非依賴少數可能形成「單點故障」的閉源模型。

報導說，信中為「蒸餾」辯護，即利用一個模型的輸出訓練另一個模型，認為是合法、行之有年研究技術，不應與竊取行為混為一談。

另外，頂尖ＡＩ公司上千名創辦人、主管和資深員工近日連署發表公開信，敦促美國政府減緩ＡＩ發展，讓安全措施跟上技術。公開信連署人包括OpenAI共同創辦人舒爾曼、首席科學家帕霍茨基及Anthropic執行長阿莫戴。