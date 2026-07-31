台灣大哥大「種福電」減碳 捐款250萬

台灣大哥大（3045）昨（30）日舉行第十屆「種福電 Solar for Good」啟動記者會，聚焦彰化伯立歐家園，募資目標520萬元，預估未來20年創造約800萬元綠電收益，募資效益放大1.54倍。台灣大率先捐出250萬元，並串聯21家企業夥伴與社會大眾共同投入，邀請全民一起完成募資目標。

「種福電」推動至今十屆，包含伯立歐家園在內，共推動十座公益電廠，以各案20年營運期估算，預計可為10家社福團體創造逾1億元綠能收益、發電1,880萬度、減碳9,534公噸，改變善款一次用罄的傳統公益模式，將募得款項投入太陽能發電設備，售電收益於20年營運期間持續回流社福機構，支應照護人力與日常營運。

台灣大總經理暨台灣大基金會執行長林之晨表示，公益組織經營最難的，不是一次性的募得善款，而是10年、20年，無論經濟、股市好壞，都必須維持照顧的不間斷。種福電的做法是把一次性的善款，轉化為資產，為公益組織產生20年的穩定收入：這次為伯立歐家園募集的520萬元，將會轉化為太陽能電廠，未來20年會持續發電、轉化為每年約40萬元、全程共800萬元的穩定收益，讓家園每個月的照顧人力和開銷，多了一份風雨無阻的支撐。

林之晨強調，這座電廠不只照顧家園，它發的每一度綠電進入電網、賺得的每一分收益回到照護現場、省下的每一噸碳留給環境，善意在這個循環裡不會折舊，只會複利。台灣大已率先投入，剩下的，在此熱情邀請大家一起，為伯立歐家園種下這座發電20年的福電廠。

伯立歐家園由彰化縣喜樂小兒麻痺關懷協會歷經14年籌建完成。創辦人陳忠盛表示，家園落成後真正的考驗才要開始：如何長期支應照顧人力與日常營運，讓身心障礙者在父母年老、無力照顧後，仍有一個能安心生活的家。感謝台灣大哥大透過「種福電」串聯企業與社會大眾，讓家園未來20年的營運有了著落，身心障礙夥伴們的家能夠走得長遠。

本屆綠能大使由職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的成員檸檬出任，以「綠能應援隊長」身分號召大眾為伯立歐家園應援，每一筆捐款，都是為家園集氣的一次應援。檸檬親自設計專屬應援手勢與口號，邀請粉絲與民眾跟著做、跟著捐，把球場的應援能量帶進公益。捐款1,000元以上還可參與抽獎，有機會獲得檸檬簽名球、簽名毛巾、伯立歐＆愛加倍庇護工場等限量周邊。