OpenAI廿九日承認，由失控ＡＩ代理引發的網路攻擊，受害者不只先前曝光的Hugging Face，還波及多個可公開存取的線上服務。這顯示這起號稱首宗ＡＩ自主發起的網路攻擊事件，影響比外界原先所知更廣。

2026-07-31 01:13