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友達總座柯富仁請辭 張博儀接任

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
友達總經理張博儀。 友達／提供
友達總經理張博儀。 友達／提供

友達（2409）董事會昨（30）日通過總經理異動案，現任總經理柯富仁因個人因素請辭總經理職務，由財務長張博儀接任總經理，並自今日起生效。

張博儀歷任友達高階財務主管、集團上市公司財務長暨管理總部最高主管，經歷涵蓋財務、經管、人資、資管、法務等核心功能，並長期參與公司業務推展、產業布局及轉型策略。未來將統整三大營運支柱與創新研究院資源，帶領公司加速轉型並提升整體營運效能。

董事會對柯富仁任內帶領營運團隊深耕技術、擴展事業所做出的貢獻，表達由衷感謝。

友達表示，張博儀長期深耕集團運籌，具備豐富的財務治理、營運管理及組織發展經驗。

友達 總部 上市公司

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