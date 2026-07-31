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友達新布局資本支出86億 揪伴搶攻先進封裝、玻璃基板

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
友達董事長彭双浪。聯合報系資料照
友達董事長彭双浪。聯合報系資料照

友達（2409）董事長彭双浪昨（30）日首度揭露表示，友達在先進封裝及玻璃基板等領域均已有布局，也與合作夥伴共同開發，但不便透露合作對象。

友達董事會昨天通過的86.41億元資本支出，就包括規劃建置穿玻璃通孔（TGV）、重布線層（RDL）及玻璃基板試產線，為相關技術發展做好投資準備。

彭双浪並強調，僅管下半年仍面臨戰爭、缺料、供應鏈不確定性及記憶體缺貨等挑戰。友達將持續執行轉型策略，並期待能讓大眾看到「不一樣的友達」。

友達昨天法說會，彭双浪在答覆法人提問台積電與面板廠合作開發玻璃基板術時，一改以往「不著墨先進封裝技術」的說法，表示友達近年雖然在「輕資產」的策略下，昨天董事會仍通過86.41億元資本支出計畫，加計今年2月通過的146.66億元資本支出，充份展現對未來性新技術投資的重視。

友達財務長張博儀（今日升任總經理）說明，並考量部分支出將會分年支付，預期2026年對現金流影響的資本支出將維持在不超過200億元的目標。

彭双浪指出， 董事會已通過針對加值型產品技術平台及 AI 相關新技術平台加碼投資，包含針對 TGV、RDL 及 CPO（共同封裝光學） 等技術的試產線投資準備。友達憑藉在玻璃製程累積近30年的深厚基礎，在RDL與TGV部分具備高度技術能力，並擁有異質整合的研發能量。且這類技術不限於IC封裝，已展開至高價值領域，例如：低軌衛星玻璃天線以及Micro LED相關的CPO封裝技術。

他說，上述相關技術研發正在進行中，已有合作夥伴但不便透露具體對象。玻璃基板也在發展中，目前已有合作夥伴，預計尚需二到三年的時間技術才會發展成熟，現階段持續投入研發。

彭双浪指出，這些布局是轉型策略中 Mobility（移動出行） 與 Vertical Solution（垂直解決方案） 兩大支柱的重要支撐。透過這些先進封裝技術，提升毛利率並開發具備競爭力的產品。

友達 布局 資本支出

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