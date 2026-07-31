台達電加碼投資 啟動全球擴廠

台達電（2308）董事長鄭平昨（30）日表示，受惠AI需求持續強勁，今年資本支出將上看700億元，並啟動全球擴廠計畫，全力滿足AI客戶需求，衝刺營運成長。

台達電去年資本支出約460億元，今年原訂擴大至650億元，昨天再次上調至700億元，較去年大增逾四成，顯示訂單能見度相當高，接單動能也十分強勁。

鄭平強調，AI資料中心已成為台達電最大成長動能，現在產能仍吃緊，因為缺料及AI成長快速，「客戶希望我們趕快蓋廠」，現在看到客戶，談的都是一年後的產能布局。

鄭平說，雖然AI資料中心依然面臨缺料、施工等挑戰，但市場需求並未改變，所以必須提前布局產能，提前卡位未來幾年的AI基礎建設商機。

鄭平認為，AI資料中心需求並非短期現象，各大CSP客戶都在不斷上修資本支出，因此需求其實滿大的，台達電必須提前規劃產能，不是等訂單確定後才開始蓋廠。

他說，一座新工廠從選址、興建到投產，至少需要耗費二年，等訂單來了才蓋廠，早已錯失最佳機會。

目前台達電已在中國大陸、台灣、泰國、美國等四地同步進行擴廠計畫。其中，泰國一廠已進行拆除重建，估計未來產能有望擴充數倍以上，明年則還有三座新工廠陸續完工，並且台達電正在積極評估新的海外營運據點，藉此強化全球製造與研發布局。