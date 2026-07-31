日月光吳田玉：AI革命性改變 才剛開始

日月光投控（3711）營運長吳田玉昨（30）日指出，AI並非短期市場題材，而是一場「才剛開始」的革命性改變，未來將持續推動半導體硬體架構升級，帶動先進封裝及相關基礎設施需求長期成長。

吳田玉表示，近期市場對AI投報率與資本支出是否過熱產生疑慮，導致全球資本市場動盪，但從產業角度觀察，AI仍處於發展初期，真正的挑戰並非需求不足，而是硬體能否跟上發展速度。

他說，AI將由大型資料中心延伸至代理AI、邊緣運算、實體AI及人形機器人，各階段都需要全新運算平台與硬體架構支撐，帶動運算能力、記憶體、電力、連接及頻寬需求同步提升。目前產業正建構一套過去不存在的新硬體平台，相關投資並非短期拉貨，而是延續多年的結構性成長。