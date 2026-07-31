聽新聞
0:00 / 0:00

日月光吳田玉：AI革命性改變 才剛開始

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

日月光投控（3711）營運長吳田玉昨（30）日指出，AI並非短期市場題材，而是一場「才剛開始」的革命性改變，未來將持續推動半導體硬體架構升級，帶動先進封裝及相關基礎設施需求長期成長。

吳田玉表示，近期市場對AI投報率與資本支出是否過熱產生疑慮，導致全球資本市場動盪，但從產業角度觀察，AI仍處於發展初期，真正的挑戰並非需求不足，而是硬體能否跟上發展速度。

他說，AI將由大型資料中心延伸至代理AI、邊緣運算、實體AI及人形機器人，各階段都需要全新運算平台與硬體架構支撐，帶動運算能力、記憶體、電力、連接及頻寬需求同步提升。目前產業正建構一套過去不存在的新硬體平台，相關投資並非短期拉貨，而是延續多年的結構性成長。

日月光投控 吳田玉 半導體

延伸閱讀

日月光法說會／半導體跌聲中信心喊話 吳田玉：AI 革命才走到起點

日月光再上修今年資本支出至105億美元 封測事業毛利率Q4衝破三成

導入AI卻看不到成效？資誠點出台灣企業三大痛點

台股狂飆1783點創史上最大漲點！00891經理人：無量反彈顯謹慎 分批布局半導體ETF更穩健

相關新聞

黃仁勳在X分享公開信：開源模型加速新創

美國人工智慧（ＡＩ）晶片巨擘輝達執行長黃仁勳本月首度在社群平台Ｘ發文，分享一封由輝達和微軟等廿五家公司連署公開信，談開源模型和限制，凸顯美中ＡＩ角力。

失控AI網攻…奧特曼：非常科幻 真切感受資安威脅

OpenAI模型入侵Hugging Face事件曝光後，OpenAI執行長奧特曼近日在podcast節目受訪表示，這起事件讓他真切感受到威脅，對他來說非常科幻，並呼籲控制ＡＩ發展速度，讓社會有足夠時間建立更強防護機制。

失控AI網攻…OpenAI承認駭進多個平台 靠大陸模型解危

OpenAI廿九日承認，由失控ＡＩ代理引發的網路攻擊，受害者不只先前曝光的Hugging Face，還波及多個可公開存取的線上服務。這顯示這起號稱首宗ＡＩ自主發起的網路攻擊事件，影響比外界原先所知更廣。

日月光二度調高資本支出 同步斥資120億買友達、乖乖廠房

全球半導體封測龍頭日月光投控昨（30）日於法說會表示，AI帶動先進封裝及測試需求持續攀升，訂單能見度已延伸至明年，原訂今年85億美元資本支出不敷使用，將二度上修資本支出，並斥資近120億元買下友達與乖乖廠房擴產。

日月光吳田玉：AI革命性改變 才剛開始

日月光投控營運長吳田玉昨（30）日指出，AI並非短期市場題材，而是一場「才剛開始」的革命性改變，未來將持續推動半導體硬體架構升級，帶動先進封裝及相關基礎設施需求長期成長。

台達電加碼投資 啟動全球擴廠

台達電董事長鄭平昨（30）日表示，受惠AI需求持續強勁，今年資本支出將上看700億元，並啟動全球擴廠計畫，全力滿足AI客戶需求，衝刺營運成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。