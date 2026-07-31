聽新聞
0:00 / 0:00

日月光二度調高資本支出 同步斥資120億買友達、乖乖廠房

經濟日報／ 記者李孟珊李珣瑛／台北、新竹報導
日月光投控。 聯合報系資料照
日月光投控。 聯合報系資料照

全球半導體封測龍頭日月光投控（3711）昨（30）日於法說會表示，AI帶動先進封裝及測試需求持續攀升，訂單能見度已延伸至明年，原訂今年85億美元資本支出不敷使用，將二度上修資本支出，並斥資近120億元買下友達與乖乖廠房擴產。

日月光投控未揭露二次上調後資本支出數據，法人估飛越百億美元、上看105億美元，為該公司史上最大手筆，調幅約23%。

日月光投控法說會重點
日月光投控法說會重點

日月光投控營運長吳田玉透露，目前先進封裝或一般封測需求都相當強勁，客戶訂單已不僅看到今年，更延伸至明年。日月光投控除承接既有產品之外，也持續增加新產品、新專案及更多製程步驟，因此，除了擴充設備，更需要同步增加廠房及基礎設施，支撐未來數年成長需求。

日月光投控看好，本季營收、毛利率、營益率都可望優於上季。預估本季合併營收估將季增21%至22%，毛利率約25%至25.5%，營益率11.5%至12.5%。

其中，封裝測試及材料（ATM）業務營收可望季增11%至13%，毛利率由第2季27.3%進一步提升到28%至29%，第4季有機會突破30%；電子代工服務（EMS）業務營收則預估季增約40%，成為推升本季成長的另一大動能。

日月光投控並宣布，旗下日月光半導體斥資56.73億元，向乖乖取得位於桃園市中壢工業區土地及地上建物，包括土地面積約1.14萬坪、建物面積約8,862坪，因應中壢廠未來擴產需求，且依交易安排，配合乖乖遷廠時程。

日月光投控並將斥資63億元，向友達購入位於高雄路竹的C5E廠房及相關廠務附屬設施。總計上述兩筆土地與廠房交易總金額為119.73億元。

友達財務長張博儀說，高雄五代線的C5E廠尚在營運中，將規劃停產及向主管機關申請變更等作業，現階段沒有點交時間表，但由於高雄廠面積較小，也許會比華亞廠早完成出售作業。

資本支出方面，日月光今年初原規劃今年約達70億美元，並於4月的法說會調高至85億美元，昨天則釋出二度調升的訊息。

法人估，日月光投控今年資本支出將達105億美元，新增的20億美元將分別投入廠房及設備各約10億美元。整體來看，全年資本支出當中，約40億美元用於新建廠房與基礎設施，另有65億美元投入生產設備，支援LEAP先進封裝、主流封裝及測試產能擴充。

日月光 資本支出 日月光投控

延伸閱讀

日月光法說會／資本支出再加碼20億美元、全年衝上105億美元

日月光再上修今年資本支出至105億美元 封測事業毛利率Q4衝破三成

日月光法說會／第2季季增近5成、創18季新高 每股賺4.8元

日月光擴產再出手 斥近120億元買下乖乖、友達兩處廠房

相關新聞

黃仁勳在X分享公開信：開源模型加速新創

美國人工智慧（ＡＩ）晶片巨擘輝達執行長黃仁勳本月首度在社群平台Ｘ發文，分享一封由輝達和微軟等廿五家公司連署公開信，談開源模型和限制，凸顯美中ＡＩ角力。

失控AI網攻…奧特曼：非常科幻 真切感受資安威脅

OpenAI模型入侵Hugging Face事件曝光後，OpenAI執行長奧特曼近日在podcast節目受訪表示，這起事件讓他真切感受到威脅，對他來說非常科幻，並呼籲控制ＡＩ發展速度，讓社會有足夠時間建立更強防護機制。

失控AI網攻…OpenAI承認駭進多個平台 靠大陸模型解危

OpenAI廿九日承認，由失控ＡＩ代理引發的網路攻擊，受害者不只先前曝光的Hugging Face，還波及多個可公開存取的線上服務。這顯示這起號稱首宗ＡＩ自主發起的網路攻擊事件，影響比外界原先所知更廣。

日月光二度調高資本支出 同步斥資120億買友達、乖乖廠房

全球半導體封測龍頭日月光投控昨（30）日於法說會表示，AI帶動先進封裝及測試需求持續攀升，訂單能見度已延伸至明年，原訂今年85億美元資本支出不敷使用，將二度上修資本支出，並斥資近120億元買下友達與乖乖廠房擴產。

日月光吳田玉：AI革命性改變 才剛開始

日月光投控營運長吳田玉昨（30）日指出，AI並非短期市場題材，而是一場「才剛開始」的革命性改變，未來將持續推動半導體硬體架構升級，帶動先進封裝及相關基礎設施需求長期成長。

台達電加碼投資 啟動全球擴廠

台達電董事長鄭平昨（30）日表示，受惠AI需求持續強勁，今年資本支出將上看700億元，並啟動全球擴廠計畫，全力滿足AI客戶需求，衝刺營運成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。