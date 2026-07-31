微控制器廠盛群（6202）昨（30）日召開法說會，預期下半年營運表現將優於上半年，第3季應可呈現季增，第4季則與本季相當。為反映成本上升，接下來將進行疫情後首次全面性調整產品報價，幅度約一至兩成。

盛群表示，在3月時僅針對低毛利的專案進行價格調整，對於上漲成本大多自行吸收。但封裝部分在本季可能面臨個別合作廠商第二或第三次調高價格，加上晶圓代工部分也預告明年要調升報價，為反映成本，近期將對客戶調漲下單適用報價，依照產品別不同，估計漲價幅度約在一至二成之間。

盛群近日已公布第2季財報，營收9.83億元，年增14％、季增19％，歸屬母公司業主淨利為1.47億元，年增5.63倍、季增1.16倍，每股純益為0.64元。上半年合併營收為18.08億元，年增12％，歸屬母公司業主淨利為2.16億元，年增92％，每股純益為0.94元。

盛群第2季毛利率為44.9％，季增5.6個百分點，主要是晶圓代工廠採購折讓的一次性貢獻挹注。後續毛利率仍希望能維持在四成之上。盛群也指出，因供應鏈產能重新分配，部分陸廠無法取得足夠產能，公司也獲得轉單。

盛群新切入伺服器散熱風扇應用MCU，打入電源供應器大廠供應鏈，相關產品預計爭取到部分由其他外商供應的額度，正在客戶端測試中，相關效益估計於明年逐漸發酵。

既有產品線方面，盛群的安防應用產品線，第2季相關出貨量創單季新高，整體上半年相關出貨量年增逾三成，後續動能評估也可維持。

另外，其健康保健應用產品的上半年出貨量也年增逾一成。同時，該公司預期，今年電磁爐應用產品線的成長幅度將會最為明顯。馬達控制應用產品線方面，因為最大單一客戶的訂單將在本季出貨，單季相關出貨量也可望提高。