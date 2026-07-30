「遠傳智靈」登上 AI Wave Show 2026 助企業打造即戰力

指標性AI應用大展「AI WAVE SHOW 2026」30日登場，今年大會以「AI Ready即刻實戰」為核心，聚焦 AI 技術創新、產業應用與商業轉化，遠傳（4904）電信表示，以自主研發的「遠傳智靈」AI應用參展，透過整合生成式AI、AI代理、知識管理及雲端技術能力等全方位支援方案，展現AI如何強化企業維運韌性，成為推動數位轉型的智慧引擎，協助企業打造AI即戰力。

根據調查，約六成企業正在投資或計畫投資代理式 AI，顯示代理式 AI快速邁入企業部署階段。看好未來AI應用趨勢，遠傳自2025年推出「遠傳智靈」AI平台，結合多項 AI 技術支援企業內部知識與文件治理、流程自動化，與日誌系統產出和管理，並整合監控平台、事件分析等，提供全天候智慧支援服務。此外，台灣企業以使用微軟系統生態圈為主流，遠傳攜手微軟結合Azure技術及企業級資安治理能力，協助企業降低 AI 導入與系統整合門檻，無須投入龐大資源建構系統、訓練模型，將資源聚焦商業價值與創新應用。

遠傳指出，「遠傳智靈」對內提供運營單位客製化AI應用，已從維運延伸至行政、客服、人資、財務、法務及ESG等多元場景，賦能企業智慧營運；對外適用各大產業快速導入，已陸續輸出至製造、醫療、運輸、零售、教育及公部門等多元產業，滿足員工AI賦能、IT維運、決策管理，提升企業營運效能。

此外，遠傳以5G結合「遠傳大人物（大數據、人工智慧、物聯網）」核心技術，將自身數位轉型實戰經驗融入遠傳智靈平台，協助企業加速AI落地應用與智慧營運轉型，共同掌握AI時代新商機。