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中華電、遠傳秀AI應用 助企業數位轉型升級
代理式AI快速邁入企業部署階段，中華電信、遠傳電信參加AI應用大展2026 AI WAVE SHOW，展示自主研發的AI應用與平台，瞄準企業數位轉型與智慧AU升級商機。
AI應用大展AI WAVE SHOW 2026今天登場，今年大會以AI Ready即刻實戰為核心，根據調查，約6成企業正在投資或計畫投資代理式AI，顯示代理式AI快速邁入企業部署階段，看好未來AI應用趨勢，電信業者多出各項推AI應用，挹注企業市場新動能。
中華電信發布新聞稿表示，展出自主研發AI智慧維運平台、智慧客服、雲端應用及資安防詐4大展項，以AI實力協助各產業加速數位轉型與智慧升級。
遠傳電信以自主研發的「遠傳智靈」AI應用參展，透過整合生成式AI、AI代理、知識管理及雲端技術能力等全方位支援方案，展現AI如何強化企業維運韌性，成為推動數位轉型的智慧引擎，協助企業打造AI即戰力。
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