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聯光通獵地 生產光纖絲

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導

光通訊暨智慧電網大廠聯光通（4903）看好AI引爆高速光傳輸需求急速攀升，光纖絲將成為AI基礎建設的戰略物資，集團內部已評估光纖絲國產自製，現正找地設新廠。董事長林郁昌揭示新戰略目標：「帶台灣重回全球光電戰場。」

林郁昌表示，「台灣若無法自給自足，如何談光通訊？」並指出，全球光纖絲產能長期掌握在大陸和日本手中，在AI需求和地緣政治雙重夾擊下，市場已缺貨。

繼2024年取得日本藤倉專案技術授權、符合中華電信需求的600芯生產技術，新竹廠擴建後仍供不應求，林郁昌說，為支持台灣持續站穩AI趨勢領先地位，台鋼集團評估後，正尋找適合設廠位置，投入光纖拉絲產能。

光纖 光通訊 中華電信

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