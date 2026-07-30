前進「2026 AI WAVE SHOW」中華電推企業維運、客服、資安與雲端升級

中華電（2412）表示，30日參加AI應用大展「2026 AI WAVE SHOW」，以AI啟動未來，推動企業維運、客服、資安與雲端應用再升級。

中華電信規劃，連續三天於台北世貿一館展出「AI智慧維運平台」、「AI智慧客服」、「雲端AI應用」及「AI資安防詐」四大展項，展現中華電信「以AI啟動未來」的堅強實力，全方位協助各產業加速數位轉型與智慧升級。

中華電信指出，自主研發「Danova智慧維運平台」，將AI智慧分析、一站式監控及主動預警機制導入IT維運，整合伺服器、網路設備、資料庫及應用系統等監控資訊，協助企業全面掌握系統運作狀況，降低維運成本與營運風險。

「Danova智慧維運平台」內建多種AI智慧維運模型，可自動辨識CPU、記憶體、磁碟及網路等異常狀況，透過AI告警降噪與根因分析，自動整合跨系統告警資訊，快速定位異常原因並提出改善建議，解決過去IT維運人員必須面對多個監控系統，發生問題須耗時逐一排查等痛點，有效降低系統停機風險，提升系統穩定性與維運效率。並結合2D儀表板與3D儀表板視覺化監控介面，即時呈現設備健康狀態及異常位置，打造直觀、高效率的智慧維運體驗，以完整的一站式智慧維運管理，打造更具韌性與智慧的IT 維運環境。

面對企業客服人力日趨緊縮及服務需求持續增加的挑戰，中華電信指出，憑藉覆蓋全台電信服務實力，結合生成式AI技術，推出自主研發的「雲端AI語音助理」服務，將傳統市話升級為全天候AI對話式客服入口。服務內建於電信網路之中，由AI代接來電，提供自然流暢的語音互動體驗，不僅可全天候運作，更能同時處理大量來電需求，有效提升服務效率與客戶滿意度。採隨租即用、免設備建置模式，企業無須額外投入硬體設備即可快速導入，適用於自動總機、FAQ智慧問答、訂位預約、障礙報修及自動外撥（如問卷調查、滿意度調查、選務通知）等應用情境，可廣泛應用於中小企業及各類服務業，協助企業實現智慧客服與營運優化。

此外，為加速企業導入AI於工作流程，中華電信表示，攜手AWS、Microsoft Azure、Google Cloud等國際公雲業者，結合自主研發多雲管理平台與在地專業顧問服務，提供完整的多雲與混合雲解決方案，協助企業導入AI應用，包含Anthropic Claude與Google Gemini大型語言模型服務，以及Google Workspace with Gemini與 Gemini Enterprise企業級方案，從企業資料治理、AI應用開發到跨雲整合與資安防護，提供一站式服務，將生成式AI導入知識管理、辦公協作、客服與營運決策，讓企業安全、高效運用AI，加速AI創新應用落地，創造實際商業價值。

而AI時代也帶來日益複雜的資安威脅，中華電信表示，提供「防詐守衛企業版」及「xTrust 零信任網路系統」兩大資安防護解決方案。「防詐守衛企業版」結合生成式AI、大數據流量分析與OCR圖像辨識技術，每日可解析數百億筆網路行為，即時偵測可疑網域與仿冒網站，透過多元情資整合與關聯分析，協助企業將防詐從事後處理轉為即時預警與主動防護，守護品牌聲譽與客戶信任。

「xTrust 零信任網路系統」整合身分鑑別、設備鑑別及AI信任推斷技術，透過持續風險評估與動態授權機制，有效降低帳號盜用與遠距存取帶來的資安風險，為全國首家完整通過政府零信任三階段驗證的業者，代表中華電信以AI驅動資安防護的技術能量與實務經驗。

因應AI浪潮，中華電信積極布局AI建設與應用，中華電信研究院前瞻科技研究所所長汪世昌將於7月31日舉辦的「2026 AI解方搶先報論壇」，以「Agentic AI時代來臨：企業迎來革新與挑戰」為題，分享Agentic AI發展趨勢及企業實務應用，並透過中華電信導入案例，探討AI代理人於知識管理、營運決策及智慧服務等領域的創新價值與發展契機。