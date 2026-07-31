宏碁商用PC 拚出貨回升

PC品牌大廠宏碁（2353）衝刺台灣市場，預期隨著政府預算逐步到位，客戶採購案重新啟動，看好下半年商用PC營收有望優於上半年；消費性PC市場則在開學季及新品支撐下，相關營收可望與上半年相當。

宏碁暑期盛事「Acer Day」今年邁入十周年，將於8月3日開跑，集結旗下最完整的輕薄AI筆電與行動裝置產品陣容，滿足學生、行動工作者及遊戲玩家等多元需求，並祭出暑期購機優惠與全台快閃體驗活動，希望刺激下半年市場需求。

宏碁昨（30）日舉行「Acer Day」記者會，並釋出對下半年台灣PC市場看法。

消費PC市場方面，宏碁分析，上半年因消費者預期PC價格持續上漲，帶動部分提前購買需求，表現優於預期。

下半年則有暑假及開學季需求支撐，預估消費PC市場營收表現與上半年相當。

不過，在記憶體等關鍵零組件大漲，帶動PC價格攀升下，宏碁上半年台灣商用PC市場表現不如預期，除了企業預算尚未完全到位外，政府採購標案也因規格調整等因素遞延，導致出貨動能偏弱。

展望下半年，宏碁認為商用PC市場可望明顯優於上半年，隨著客戶採購案重新啟動，以及政府機關、企業客戶於第4季集中消化年度預算，商用PC出貨量將逐步回升。

宏碁坦言，由於產品價格持續墊高，不少企業及政府單位已調整採購策略，延長設備汰換周期，因此雖然商用市場需求回溫，採購台數仍將受到限制。

整體來看，宏碁預估，今年台灣PC市場營收可望與去年大致持平，但主要來自平均售價（ASP）提高，而非出貨成長。

針對零組件供應狀況，宏碁指出，目前PC供應鏈最缺的仍是記憶體與固態硬碟（SSD），雖然CPU供貨狀況較先前改善，但主流高階產品仍有缺口，預期第3季整體PC價格仍有約5%的上漲空間。

宏碁分析，今年以來PC售價已大幅墊高，目前市場已逐漸進入高檔整理階段，後續可能僅剩緩漲或小幅波動，不太容易再出現大幅調升。