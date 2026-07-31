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緯創台南建算力中心 可望於明年首季完成

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
緯創技術長沈慶堯。聯合報系資料照
緯創技術長沈慶堯。聯合報系資料照

緯創（3231）擴大AI觸角，軟、硬、算力兼施，暨日前美國德州沃斯堡D1 AI智慧工廠開幕，產出全美第一片輝達GB300基板之後，也積極投入台灣布局，加入開源基金會並建置新算力中心。緯創技術長沈慶堯昨（30）日指出，台南沙崙「緯創館」算力中心可望於明年首季完成算力建置與營運。

開源基金會昨日舉行成立記者會，沈慶堯以開源基金會董事身分出席。他透露，緯創董事長林憲銘相當重視台灣已經擁有強大AI硬體，軟體及應用則還在發展中，因此積極捐贈算力，期待帶起AI應用以及各種開源軟體應用。

緯創館位於台南沙崙陽明交大歸然校區，建築工程規劃今年10月完工，明年首季完成算力建置，規模達100MW（百萬瓦）。

沈慶堯表示，相關算力資源將提供集團內緯創、緯穎、啟碁、緯創軟體等公司使用，加速集團工具導入及開源軟體應用等，同時提供大專院校等學術教學所需算力，並配合國家及合作或公益計畫，暫時不會投入算力中心營運，但以硬體供應商角色支持投資算力新創GMI算力中心所需。目前台灣不存在算力過剩問題，關鍵在於提升使用效率發揮價值。

開源基金會成立後，未來三年將投入3億元民間產業資源，推動開源AI工程、世界級人才培育、開源主權AI、企業導入及國際合作，補上台灣AI戰略的關鍵拼圖，將台灣的硬體與供應鏈優勢轉化為下一個十年的國家競爭力。

開源基金會目前由台灣大資訊長蔡祈岩擔任董事長，沈慶堯等人擔任董事，支持企業涵蓋台灣重要高科技軟硬體企業及通路業等。

蔡祈岩表示，台灣正站在AI硬體產業的黃金窗口，但下一個十年不能只輸出硬體，更要輸出AI能力，開源讓台灣不必重新打造封閉式全球平台，也能直接進入世界級技術生態，從技術使用者成為貢獻者、維護者，甚至參與規格與治理。這將是台灣能否把硬體優勢轉化為國家競爭力的關鍵。

沈慶堯指出，企業支持開源，不只是取得技術，更應逐步從開源使用者成為貢獻者，透過人才、產品與國際生態系的共同成長，建立更具韌性的產業護城河。

緯創 算力 台南

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