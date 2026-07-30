華新子公司SMP攜手台大、英國雪菲爾大學 跨國打造先進研發中心

華新麗華（1605）30日發布，旗下英國子公司Special Melted Products Limited（SMP）、英國雪菲爾大學（University of Sheffield，UoS）及國立臺灣大學，日前於英國簽署一項具里程碑意義的三方合作備忘錄（MOU），未來將以先進材料、製造技術及淨零解決方案的研究與開發建立合作框架。

由SMP執行長Andy Richardson代表華新麗華，以及國立臺灣大學工學院院長江茂雄、雪菲爾大學校長Koen Lamberts等三方代表共同簽署，SMP將扮演母公司華新麗華於全球研發活動中在英國的關鍵核心角色。

華新表示，此合作備忘錄將聚焦先進合金、功能性材料、精密數位製造、智慧生產及永續低碳技術創新等主題，加速研發成果落地，並由SMP、雪菲爾大學與國立臺灣大學共同建置「華新先進材料與製造中心」（Walsin Centre for Advanced Materials & Manufacturing）研發平台，提升鎳基超合金研發與製造能力。

該研發平台將串聯三方的知識交流、技術合作、設備共享與人才交流，並計畫在鄰近雪菲爾大學設立一座25人規模的研發中心，為平台運作與研究計畫提供在地支援。

華新表示，這項合作計畫將以「研究創新」、「設備共享」以及「人員交流」三大面向展開，共同推動先進材料、製造及淨零技術研究，並在符合各機構政策與安全規範的前提下，共享研究設備及基礎設施。同時，三方也將推動研究人員、工程師與學生交流，促進知識分享、技術傳承及研發人才培育。

這項戰略聯盟彰顯三方共同推動全球材料、製造技術創新與永續發展的決心，同時串聯產業端的客戶、原廠委託製造（OEM）至終端用戶，深化全球材料與製造領域的研發合作，讓前瞻研究更貼近產業需求，促使SMP成為全球供應鏈的關鍵夥伴角色。

華新表示，本次由子公司SMP聯手台、英頂尖大學共同建立研發平台，並與高端材料產業應用領域如航太、核能等終端客戶共享研發資源，強化高端人才培育與延攬，逐步建構完整產業生態鏈，為全球高值化布局，又締造一新里程碑。未來，華新麗華將深化人才交流與專案協作，加速前瞻科研成果轉化為工業應用，持續推進高端製造與產業高值化策略，為產業發展做出重大貢獻。