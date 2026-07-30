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林宜敬：AI算力中心BOO案 估1、2年內投資破千億

中央社／ 台北30日電
數發部長林宜敬今天表示，數發部已公布AI算力中心BOO（興建、擁有、營運）案，將AI算力中心納入促參法的重大公共建設範圍，鼓勵民間投資，估計未來1、2年之內，投資金額應會超過新台幣1000億元，「會有很大的算力提供給需要的新創公司」。聯合報系資料照
數發部長林宜敬今天表示，數發部已公布AI算力中心BOO（興建、擁有、營運）案，將AI算力中心納入促參法的重大公共建設範圍，鼓勵民間投資，估計未來1、2年之內，投資金額應會超過新台幣1000億元，「會有很大的算力提供給需要的新創公司」。聯合報系資料照

數發部林宜敬今天表示，數發部已公布AI算力中心BOO（興建、擁有、營運）案，將AI算力中心納入促參法的重大公共建設範圍，鼓勵民間投資，估計未來1、2年之內，投資金額應會超過新台幣1000億元，「會有很大的算力提供給需要的新創公司」。

AI WAVE SHOW 2026今天起至8月1日在台北世界貿易中心展覽一館登場，本屆展會以「AI Ready 即刻實戰」為主軸，規劃3大主題展區，聚焦AI技術創新、產業應用與商業轉化，匯聚國內外AI技術供應商、應用服務商及新創團隊，打造企業導入AI的實戰交流平台。

林宜敬今天出席AI WAVE SHOW 2026開幕典禮致詞表示，現在AI發展的氛圍，就像1996年網際網路（Internet）剛起飛時，所有人都知道Internet將徹底改變世界，但沒有人知道真正的機會在哪裡；如今大家都知道AI將為人類社會帶來巨大改變，但沒有人能說得準機會究竟在哪裡。

林宜敬指出，面對AI浪潮，企業一定要掌握機會，但科技創新與突破必須來自民間自由且公平的競爭，而非政府強力主導。數發部最重要的任務，是創造適合軟體產業發展的生態系，透過算力、資料、人才、行銷及資金等5大政策工具，推動AI發展。

林宜敬表示，AI WAVE SHOW意義之一為行銷，希望提供台灣AI新創展示產品的機會，讓外界看見成果。他進一步說，數發部推動加強投資AI新創實施方案，由國家發展基金匡列100億資金，希望尋找具潛力的AI新創公司進行投資。

他強調，這100億元「不是補助，是投資」，政府將鎖定有產品、具市場及行銷能力的公司，尋找合適投資標的，期待透過投資協助企業成長，並創造投資收益。

林宜敬指出，數產署有40片GPU，供新創進行概念驗證（POC），數發部也推動AI算力中心BOO案，透過促參機制鼓勵民間投資算力，估計未來1、2年之內，投資金額應會超過新台幣1000億元，「會有很大的算力提供給需要的新創公司」。

林宜敬表示，AI新創產業若在算力、資料、人才、行銷及資金上有需求，都可向數發部提出，政府將持續與產業合作，致力打造AI發展生態系。

算力 林宜敬 數發部

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