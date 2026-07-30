Acer Day即將開跑 宏碁看好下半年台灣商用PC市場回溫

PC品牌大廠宏碁（2353）衝刺台灣市場，30日宣布暑期盛事「Acer Day」即將開跑，展望下半年，宏碁認為商用PC市場可望明顯優於上半年，隨著客戶採購案重新啟動，以及政府機關、企業客戶於第4季集中消化年度預算，商用PC出貨量將逐步回升。

邁入十周年的宏碁暑期盛事Acer Day將於8月3日開跑，集結旗下最完整的輕薄AI筆電與行動裝置產品陣容，滿足學生、行動工作者及遊戲玩家等多元需求，並祭出暑期購機優惠與全台快閃體驗活動，希望刺激下半年市場需求。

宏碁指出，除了廣受好評的Swift Go與Swift Edge系列外，宏碁更擴大布局羽量級Swift Air產品線，推出超過20款輕薄筆電，打造從入門到旗艦的完整選擇。

展望後市，在消費PC市場方面，宏碁分析，上半年因消費者預期PC價格持續上漲，帶動部分提前購買需求。下半年則有暑假及開學季需求支撐，預估下半年消費PC市場營收表現與上半年相當。

不過，在記憶體等關鍵零組件大漲，帶動PC價格攀升下，致使宏碁今年上半年在台商用PC市場表現不如預期，除了企業預算尚未完全到位外，政府採購標案也因規格調整等因素遞延，導致出貨動能偏弱。

展望下半年，宏碁認為商用PC市場可望明顯優於上半年，隨著客戶採購案重新啟動，以及政府機關、企業客戶於第4季集中消化年度預算，商用PC出貨量將逐步回升。

針對零組件供應狀況，宏碁指出，目前PC供應鏈最缺的仍是記憶體與SSD，雖然CPU供貨狀況較先前改善，但主流高階產品仍有缺口，預期第3季整體PC價格仍有約5%的上漲空間。