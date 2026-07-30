IBM：AI是四分之一資安攻擊事件的幕後黑手 平均經濟損失600萬美元

IBM發布《2026 年資料外洩成本報告》，調查顯示，四分之一的惡意入侵造成資料外洩事件與AI技術有關，數量比去年增加56%，造成經濟損失平均達600萬美元，比一般資料外洩事件造成的平均損失高出約100萬美元。

上述攻擊主要由深度偽造冒充和具備AI能力的惡意軟體發動，已經改變了資料外洩的「經濟結構」。如今駭客發動攻擊的速度加快，成本降低，組織發現漏洞與修復的成本卻越來越高。報告顯示，使用AI和自動化技術確保營運安全的組織，其資料外洩成本平均減少200萬美元。然而，即使防護效果顯著，仍有四分之一的組織尚未在其安全維運中採用這些新型工具。

此外，在駭客動作最快的領域，受訪組織的應對速度卻明顯不足：雖然超過 50% 的受訪者表示已經使用代理型AI進行威脅檢測和防禦，但只有 18% 的受訪組織將AI代理應用於漏洞管理。 換句話說，AI讓駭客利用安全漏洞進行攻擊所需要的時間更短，企業卻讓已知的安全漏洞存在的更久。

這份研究報告顯示，大多數由AI驅動的攻擊都針對關鍵基礎設施（62%），其中金融服務機構和能源產業受到的攻擊最為頻繁，讓大規模的系統性當機/停機的風險增加。這些產業遭受頻繁的安全攻擊，增加了對經濟、供應鏈和基本民生服務產生負面連鎖反應的可能性。

報告其他主要發現包括：

．AI的「弱點」在模型與應用程式。超過 20%的受訪組織表示，其AI模型與AI 應用曾受攻擊，造成資料外洩。主因是周邊系統的弱點造成：API、應用程式或外掛程式受損（27%），以及影響 AI 工作負載的雲端配置錯誤（27%）。

．加密漏洞依然存在，量子風險迫在眉睫。即使組織不斷增加對於量子安全領域的投資，加密和密碼管理的主要弱點仍然使受訪組織暴露於風險之中。僅有 37% 曾遭遇資料外洩的組織表示，他們對靜態和傳輸中的機敏資料都做了加密保護；只有 34% 的組織清楚掌握自家加密資產的現況。

．勒索軟體駭客把企業聲譽當作武器。勒索軟體攻擊事件的報告數量比前一年增加（從 34%提高到39%），駭客正在利用AI技術發起自動化和規模化的攻擊。雖然受訪組織仍然擔憂營運因此中斷，但駭客正在對它們施加影響層面更廣大的壓力——最常利用的是品牌聲譽（41%），其次是員工資料（35%）和智慧財產（31%）。