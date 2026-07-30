黨政軍條款終於鬆綁！台灣大總座林之晨：勢必評估併凱擘

近期《有線廣播電視法》修正草案放寬「黨政軍條款」，也讓台灣大哥大（3045）有機會合法併購台灣第二大有線電視窩系統營運商（MSO）凱擘，台灣大總經理林之晨30日表示，勢必會評估，將依公司治理程序進行。

《有廣法》將黨政軍條款，從「一股」都不能有，放寬至持股上限「1%」，業界解讀，台灣大終於可以併購凱擘。

林之晨表示，當年原本計劃由台灣大併購凱擘，但因為黨政軍條款，所以由董事長（蔡明忠）等家族投資，現在如果黨政軍條款限制解開，勢必會做相對應的評估，但一定會按照公司治理標準程序進行。

林之晨也強調，黨政軍挑款鬆綁不是針對任何一個案子，而是對於整個有線電視產業都有幫助，現在有線電視產業面臨挑戰與衰退，家戶滲透率已經跌破五成，產業急需資本挹注，推動轉型，因此樂見法規鬆綁，讓產業轉型升級。

解開黨政軍條款後，目前有線電視仍有市占率三分之一上限等限制，林之晨指出，國外將有線電視及IPTV等一樣提供視訊服務的產業歸屬同一個產業，台灣則是分成兩個產業計算與監理，應把有線電視及中華電信MOD等IP TV業者納入同一產業規管，自然解決市占率上限問題。

另一方面，電信法放寬外資等條文，被視為是幫SpaceX解套。林之晨表示，台灣大已經與AST SpaceMobile簽署合作備忘錄，同時與三到四家衛星業者接觸，期待引入國際衛星服務落地台灣，讓全台灣使用者都可以使用。