意藍參展AI WAVE SHOW 2026 以四大方案打造「Agent Ready」企業大腦

意藍（6925）資訊30日起至8月1日參加在台北世貿一館舉辦的「2026 AI WAVE SHOW」。意藍今年加入「AI大聯盟」專區，展示AI Search Platform企業級知識建構與智能應用平台、OpView Agent Tools API、OpView 社群口碑資料庫及fynaview財經商情資料庫等四大AI解決方案，完整呈現企業知識建構、市場情報整合到AI Agent應用的實務成果，帶領企業一同探索AI在實際業務場景中的多元應用可能。

「AI Search Platform 企業級知識建構與智能應用平台」是意藍展出的一大亮點。以駕馭工程（Harness Engineering）為核心，整合自動化資料採集、智慧文件處理、多模態向量索引與AI問答引擎，協助企業將分散於文件、FAQ、法規及SOP的內外部資料，快速建構為AI Ready知識庫，並作為AI Agent進行自主推理、任務規劃與工具調用時的核心決策大腦，讓AI跨越單純的被動問答，成為真正在企業營運場域中具備自主工作能力的智慧助理。

AI Search Platform透過Knowledge Builder、Unified Store與 Knowledge Commander三大核心模組，協助企業打造兼具高準確度、高安全度及高擴展性的企業知識中樞，支援地端部署與私有雲架構，兼顧資料安全與企業治理需求，並採模組化設計，讓企業可隨業務成長自由擴充功能與應用情境。此次展會中，意藍也將展示 AI Search Platform的四大核心應用情境，包括「合規查詢」、「企業風險情報分析」、「業務智慧助理」以及「外部智能客服」，展現AI Agent於企業營運中的多元應用價值。

意藍在本次展會中亦將展示今年全新推出的OpView Agent Tools API，OpView多年累積的市場情報資料與分析能力轉化為AI可直接調用的工具，企業直接將其串接至既有AI應用（如 OpenAI Codex、Claude 等通用型LLM）或者企業自建的AI系統，OpView Agent Tools API能讓AI 即時取得新聞、社群、論壇等第一手市場資訊，並結合OpView既有的聲量分析、情緒分析及競品分析等能力，讓分析結果建立於真實數據之上，加速AI應用融入商業決策流程。