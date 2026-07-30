快訊

校安通報逾百次無效！惡霸生毆打同學、破壞公物 老師阻止還挨告

泰山出售「金雞母」全家股權爆內線交易 約談11被告、4證人

中和「公公殺媳婦」死者渣男夫可領補償金180萬？法務部說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

意藍參展AI WAVE SHOW 2026 以四大方案打造「Agent Ready」企業大腦

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

意藍（6925）資訊30日起至8月1日參加在台北世貿一館舉辦的「2026 AI WAVE SHOW」。意藍今年加入「AI大聯盟」專區，展示AI Search Platform企業級知識建構與智能應用平台、OpView Agent Tools API、OpView 社群口碑資料庫及fynaview財經商情資料庫等四大AI解決方案，完整呈現企業知識建構、市場情報整合到AI Agent應用的實務成果，帶領企業一同探索AI在實際業務場景中的多元應用可能。

「AI Search Platform 企業級知識建構與智能應用平台」是意藍展出的一大亮點。以駕馭工程（Harness Engineering）為核心，整合自動化資料採集、智慧文件處理、多模態向量索引與AI問答引擎，協助企業將分散於文件、FAQ、法規及SOP的內外部資料，快速建構為AI Ready知識庫，並作為AI Agent進行自主推理、任務規劃與工具調用時的核心決策大腦，讓AI跨越單純的被動問答，成為真正在企業營運場域中具備自主工作能力的智慧助理。

AI Search Platform透過Knowledge Builder、Unified Store與 Knowledge Commander三大核心模組，協助企業打造兼具高準確度、高安全度及高擴展性的企業知識中樞，支援地端部署與私有雲架構，兼顧資料安全與企業治理需求，並採模組化設計，讓企業可隨業務成長自由擴充功能與應用情境。此次展會中，意藍也將展示 AI Search Platform的四大核心應用情境，包括「合規查詢」、「企業風險情報分析」、「業務智慧助理」以及「外部智能客服」，展現AI Agent於企業營運中的多元應用價值。

意藍在本次展會中亦將展示今年全新推出的OpView Agent Tools API，OpView多年累積的市場情報資料與分析能力轉化為AI可直接調用的工具，企業直接將其串接至既有AI應用（如 OpenAI Codex、Claude 等通用型LLM）或者企業自建的AI系統，OpView Agent Tools API能讓AI 即時取得新聞、社群、論壇等第一手市場資訊，並結合OpView既有的聲量分析、情緒分析及競品分析等能力，讓分析結果建立於真實數據之上，加速AI應用融入商業決策流程。

大聯盟 平台 大腦

延伸閱讀

導入AI卻看不到成效？資誠點出台灣企業三大痛點

技嘉擴展 GIGAPOD AI 與 HPC 基礎架構平台 加速企業 AI 工廠部署

樺漢主辦「半導體x AI應用論壇」 攜手新加坡製造商會簽署 MOU

AI版一帶一路／3關鍵字 揭陸AI全球戰略

相關新聞

高階人事異動！友達總經理柯富仁請辭 財務長張博儀接任

友達董事會今（30）日通過總經理異動案，現任總經理柯富仁因個人因素請辭總經理職務，由現任財務長張博儀接任總經理，自2026年7月31日起生效。

友達高階人事異動！柯富仁因個人因素請辭 財務長張博儀接任總經理

友達（2409）30日董事會通過總經理異動案，現任總經理柯富仁因個人因素請辭總經理職務，由現任財務長張博儀接任總經理，並自2026年7月31日起生效。

日月光擴產再出手 斥近120億元買下乖乖、友達兩處廠房

日月光投控（3711）30日代子公司日月光半導體公告，分別向乖乖及友達（2409）光電取得中壢、高雄兩處不動產，交易總額合計達119.73億元，為未來產能擴充預作準備...

「機器人創新中心」進駐高軟 陳其邁推數位轉型以提高製造業產能

機械製造、自動化系統整合起家的飛傲科技公司發展AI機器人，自研「智能機器手紅豆餅製造系統」等項產品，今天在高雄軟體園區成立「機器人創新中心」，以研發中心串聯橋頭製造基地與美國達拉斯營運據點，鎖定AI伺服器、半導體擴產及智慧製造下自動化設備的市場需求。

黨政軍條款終於鬆綁！台灣大總座林之晨：勢必評估併凱擘

近期《有線廣播電視法》修正草案放寬「黨政軍條款」，也讓台灣大哥大（3045）有機會合法併購台灣第二大有線電視窩系統營運商（MSO）凱擘，台灣大總經理林之晨30日表示，勢必會評估，將依公司治理程序進行。

IBM：AI是四分之一資安攻擊事件的幕後黑手 平均經濟損失600萬美元

IBM發布《2026 年資料外洩成本報告》，調查顯示，四分之一的惡意入侵造成資料外洩事件與AI技術有關，數量比去年增加56%，造成經濟損失平均達600萬美元，比一般資料外洩事件造成的平均損失高出約100萬美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。