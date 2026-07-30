友達高階人事異動 總經理柯富仁請辭由張博儀接任

友達（2409）30日董事會通過總經理異動案，現任總經理柯富仁因個人因素請辭總經理職務，由現任財務長張博儀接任總經理，並自2026年7月31日起生效。

張博儀歷任友達高階財務主管、集團上市公司財務長暨管理總部最高主管，經歷涵蓋財務、經管、人資、資管、法務等核心功能，並長期參與公司業務推展、產業布局及轉型策略。未來將統整三大營運支柱與創新研究院資源，帶領公司加速轉型並提升整體營運效能。

董事會對總經理柯富仁任內帶領營運團隊深耕技術、擴展事業所做出的貢獻，表達由衷感謝。

張博儀長期深耕集團運籌，具備豐富的財務治理、營運管理及組織發展經驗。近年來更深度參與公司策略規劃、事業布局與轉型推動，在整合資源、提升營運效率及促進跨部門協作方面展現卓越領導能力。

擔任友達財務長以來，張博儀持續推動財務改革公司財務結構與資金管理效率，並以穩健的財務治理支持事業轉型與全球布局，為三大營運支柱的長期發展奠定更穩固的基礎。

隨著友達集團今年7月1日完成新經營團隊布局，三大策略營運支柱—顯示科技（Display）、智慧移動（Mobility Solutions）、垂直場域（Vertical Solutions）及創新研究院 （Institute of Innovation & New Venture）的組織架構已成型。三大營運支柱最高主管與創新研究院院長均具備研發、業務及採購等多元歷練，對技術發展、市場需求與供應鏈管理皆有豐富經驗。

此次由財務及營運管理專業的張博儀接任總經理，將可進一步整合集團策略、優化資源分配與財務結構，並建立更清晰的經營績效管理機制，強化各營運支柱的責任與成長動能，提升集團營運韌性與資本效率，進一步創造股東報酬。