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台灣大有望併購凱擘？林之晨：勢必會評估

中央社／ 台北30日電
有線廣播電視法「黨政軍條款鬆綁」，台灣大哥大有望合法併購凱擘大寬頻。台灣大總經理林之晨今天表示，「勢必會做相對應的評估」，有線電視產業經歷長期衰退，急需資本挹注，讓產業可以轉型。圖為台灣大哥大總經理暨台灣大基金會執行長林之晨。中央社
有線廣播電視法「黨政軍條款鬆綁」，台灣大哥大有望合法併購凱擘大寬頻。台灣大總經理林之晨今天表示，「勢必會做相對應的評估」，有線電視產業經歷長期衰退，急需資本挹注，讓產業可以轉型。圖為台灣大哥大總經理暨台灣大基金會執行長林之晨。中央社

有線廣播電視法「黨政軍條款鬆綁」，台灣大哥大有望合法併購凱擘大寬頻。台灣大總經理林之晨今天表示，「勢必會做相對應的評估」，有線電視產業經歷長期衰退，急需資本挹注，讓產業可以轉型。

「黨政軍條款」鬆綁，立法院會三讀通過修正有線廣播電視法部分條文，適度鬆綁政府、其捐助成立的財團法人或其受託人「非實質控制」的單純財務性間接投資，持有系統經營者股份從持有1股都不行，放寬至上限1%。

市場傳出，台灣大哥大未來有望合法併購凱擘大寬頻。台灣大哥大總經理林之晨今天出席「台灣大種福電」記者會後受訪表示，最初因爲黨政軍條款的限制，才是由董事長蔡明忠家族，而非台灣大來投資凱擘，現在如果沒有這樣的限制的話，「勢必會做相對應的評估」，不過因為公司治理的關係，一定要按照標準程序進行。

他接續說，黨政軍條款鬆綁也不是針對任何一個案子，現在有線電視產業經歷長期衰退，家戶滲透率已經跌破5成，這個時間點其實急需資本挹注，讓有線電視產業可以轉型，「非常正面，且樂見黨政軍規定鬆綁，讓整個有線電視產業可以升級跟轉型」。

他也點出最大的關鍵點還是在於，在國外都是把有線電視跟IPTV視為同一個產業，台灣比較特別，應該要把IPTV、中華電機上盒MOD也能夠納進來，沒道理分成兩個產業去監理。

此外，台灣大期許未來幾年營收能放大多倍，林之晨說，這可以來自於「有機」方式，就是靠自己努力，也可以透過「無機」也就併購方式，但就比較看緣分。

此外，立法院會三讀修正通過電信管理法部分條文，經主管機關核准後，放寬申請設置使用電信資源的公眾電信網路董事長應為中華民國國籍，以及外國人持股比率的限制。被外界認為，與SpaceX旗下星鏈（Starlink）能否進入台灣高度相關。

林之晨說，台灣大哥大已與全球通訊業者ASTSpaceMobile簽署「低軌衛星通訊服務策略合作備忘錄」，布局手機直連通訊，現在一直在接觸3到4家衛星廠商，如果成功帶其中衛星業者來台落地，想法都是要讓全台灣的使用者都能夠使用，網路韌性的問題是全台灣上下共同面對的問題，不應該是單一廠商或業者作為建立「競爭壁壘」的工具。

他進一步說，樂見法規開放，但要基於產業治理，使用者的隱私跟個資保護的前提下去開放。

此外，台灣大近期接連蟬聯電信獲利EPS（每股盈餘）王，他表示，來自台灣大3大成長引擎都有非常健康的成長，再加上成本費用的節省，獲利成長速度會比營收成長速度還快，這就是一個營運槓桿的表現，與整個體質的結構性提升，也意味著台灣大進入「黃金時代」，之前投入建設的成長引擎已開始開花結果。

林之晨 凱擘 台灣大

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