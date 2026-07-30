開源基金會今成立！3年將投入3億元民間資源 打造台灣開源AI工程

AI（人工智慧）時代來臨，為將台灣硬體與供應鏈優勢轉化為下一個十年的國家競爭力，開源基金會今（30）日成立，宣布未來3年將投入3億元民間產業資源，推動開源AI工程、世界級人才培育、開源主權AI、企業導入及國際合作，補上台灣AI戰略的關鍵拼圖。

開源已成為現代AI與軟體產業的共同底座。根據Black Duck 2025 OSSRA資料，受其稽核的商用程式碼庫中，97%含有開源元件，而其掃描的程式碼中，更有高達70%來自開源。開源早已牽動包括資安、供應鏈治理、技術標準等企業競爭力。

開源基金會董事長蔡祈岩表示，台灣正站在AI硬體產業的黃金窗口，但下一個十年不能只輸出硬體，更要輸出AI能力，「AI時代把全球競爭從製造延伸到模型、工具鏈、標準與生態。開源讓台灣不必重新打造封閉式全球平台，也能直接進入世界級技術生態，從技術使用者成為貢獻者、維護者，甚至參與規格與治理。這將是台灣能否把硬體優勢轉化為國家競爭力的關鍵」。

他強調，基金會並非要取代既有開源社群，而是補足台灣開源生態中產業化、長期資源及國家戰略連結的角色，將社群能量轉化為人才制度、企業投入與國際影響力。

數發部政務次長侯宜秀指出，開源的精神在於Free as in freedom，全世界工程師都能一起來貢獻修改，進而使數位產品走得更穩、更快、更好。台灣工程師長期活躍於全球重要開源專案，而數發部成立以來也支持了非常多開源專案，包含數位憑證皮夾、以及在數位公建計畫納入開源專案與中介平台等。基金會的成立，讓這股力量有機會進一步連結企業與國家戰略，公私協力促進AI軟體產業供應鏈發展。

緯創資通技術長沈慶堯表示，「台灣擁有世界級的AI硬體供應鏈，但下一步更重要的是把硬體優勢轉化為AI應用能力。企業導入AI，不只是追求模型能力，更需要建立信任，而開源正提供了透明、可驗證且可信任的技術基礎。」他表示，緯創近年持續投入 AI 算力捐贈，支持新創與學界發展AI應用，也鼓勵工程師積極參與國際開源社群，將開源貢獻視為工作的一部分，期待透過基金會串聯硬體、軟體及開源社群，共同提升台灣AI產業競爭力。」

陽明交通大學校長林奇宏說，AI正快速改變教育模式，「希望透過基金會平台，引導更多學生在求學期間即投入國際開源社群，從實際貢獻中培養軟體工程能力、國際合作經驗與全球視野。」基金會建立的Fellowship與國際社群連結，有助把校園人才帶往更大的技術舞台。

長期投入世界級開源專案，並且是Apache Member暨「源來適你」負責人的蔡嘉平則指出，「台灣不缺世界級人才，而是需要建立一套能持續支持人才投入國際開源社群的制度。」基金會的價值，讓原本只有幾十位的世界級開源人才，未來能成長為幾百位，持續擴大台灣在全球開源生態的影響力。

未來三年，開源基金會將推動六大核心任務，包括打造世界級開源人才引擎、推動開源主權AI、建立開源商業化與企業導入機制、連結國際開源基金會與社群、孵化開源軟體原生新創，以及中立託管台灣重要開源專案。

基金會表示，未來推動的並非單一計畫，而是一套彼此連動、可持續演進的長期工程，期望透過三年3億元的民間投入，把政府政策、產業資源、人才、學研能量與國際社群串連成可持續演進的技術生態，讓台灣不僅是全球AI硬體重鎮，更成為世界開源AI創新的重要貢獻者。